Malmö FF spelade i dag sin sista match innan laget åker på träningsläger till Marbella, Spanien. Klubben ställdes mot den danska division 1-klubben (motsvarande Superettan) Lyngby IF. Matchen genomförs under den udda spelformen 3 gånger 35 minuter och spelas på Lyngby Stadion, konstgräsplan 3.

Kl 13.00 idag drog matchen mellan Malmö FF och Lyngby IF igång. Det var ett revanschsuget MFF som kom till start efter det senaste bottennappet mot IFK Malmö. Där laget inte lyckades vinna utan bara fick med sig ett 2-2-resultat.

Men nu var det gasen i från början och redan efter 16 minuter stod det 2-0 på tavlan till MFF efter mål av Guillermo Molins. Det ena efter en kylig chipp och det andra på straff.

Men Molins var inte klar där utan i den 24:e minuten drog spelaren på sig ett direkt rött kort.”Det sämsta jag sett i hela mitt liv” skriker han ut i ren frustration. Kanske inte optimalt i en träningsmatch där du gärna vill spela med fullt lag. Men det åtgärdades genom att de himmelsblå tilläts att plocka in Laorent Shabani i ett rakt byte.

I den andra halvleken fortsatte målen att rulla in för Malmö, som kunde gå upp till både 3-0 och 4-0. Utan att laget imponerade nämnvärt.

Den sista halvleken av de tre blev en transportsträcka som innefattade ett mål vardera för det båda lagen.

Slutresultat 5-1 till MFF.

Nästa motståndare för de mesta mästarna blir mot Krasnodar i Marbella den tredje februari.

Startelva: Dahlin – Larsson, Brorsson, Bengtsson, Safari -Gall, Bachirou, Christiansen, Traustason – Antonsson, Molins

I en händelserik första halvlek eller period skulle man också kunna uttrycka det, med tanke på att matchen är uppdelad i tre delar.

Då är andra halvlek igång.

Malmö gör inga byten utan fortsätter med den ordinarie elvan. Det vill säga inga förändringar förutom Molins ut mot Laorent Shabani.

I den 50:e minuter trycker Marcus Antonsson in trean för Malmö med ett fint vänsterskott som borrar sig ner vid stolproten. Matchen punkterad och klar.

Byte i MFF: Vindheim, Rosenberg, Strandberg byter av Larsson, Antonsson och Shabani.

60´ Malmö spar inte på krutet – 4-0 Carlos Strandberg efter passning från Rosenberg som nu också kommit in.

En kort uppdatering kring vilket lag MFF just nu ställer upp med:

Melicharek – Vindheim, Lewicki, Binaku, Nielsen – Rieks, Adrian, Innocent, Nalic – Strandberg, Rosenberg

Där blåser domaren av för halvtidspaus nummer två.

Den tredje halvleken är igång.

Malmö håller fortsatt ett högt tempo i matchen, trycker på för flera mål.

90´ Ljungby replikerar på hörna – ställningen nu 1-4 till de himmelsblå.

Nicken kommer från ytterzon och seglar in i det borte krysset.

98´ Mååål 1-5 till Malmö efter en fin prestation från Nalic som tar sig fram på högerkanten för at sedan rullar in bollen till straffpunkten. Rieks får lite halvträff men den går in via målvakten.

Matchen är slut.