Ola Toivonen njuter verkligen av fotbollslivet i Australien. Mål nummer åtta kom i dag i 5-0-segern över Brisbane Roar på bortaplan.

Ola Toivonen har varit glödhet borta i Australien över en längre period nu, efter att ha gjort mål i fem raka matcher. Sedan följde en liten torka på två matcher i följd utan mål, innan han i krossen mot Brisbane Roar i dag åter kunde skriva in sig i målprotokollet, efter en fint placerad nick.

I och med segern hakar Melbourne Victory på Perth Glory uppe i ligatoppen. Det skiljer just i detta nu tre poäng mellan lagen, men Glory har en match i handen på Victory.

I skytteligatoppen ligger Toivonen alltjämt på en fjärde plats, tre mål upp till ledaren Adam Le Fondre.

Här nedan kan du se svenskens fullträff:

He’s loving life in navy blue! @OlaToivonen20‘s eighth of the campaign #MVFC #OurVictory pic.twitter.com/2Exvxe9rgx

— Melbourne Victory (@gomvfc) 15 januari 2019