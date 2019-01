JUST NU: Elfsborg plockar in förre MFF-strikern – lånas in från England

Publicerat Idag 12:00

Skrivet av Lennart Sandahl

0 Kommentarer Foto: Bildbyrån Pawel Cibicki verkar vara på väg tillbaka till allsvenskan. Den förre Malmö FF-spelaren uppges i dag ha klart med en utlåning från Leeds till Elfsborg.

– Det har jag inga kommentarer till, säger Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson till Sportbladet. 25-åringen har haft svårt i England sen han köptes loss från Malmö FF sommaren 2017. Från att ha varit stekhet efter U21-EM och sålts för runt 20 miljoner kronor till knappt med speltid. Under hösten var han utlånad till Molde, men där blir det ingen fortsättning. Enligt Sportbladet blir han i stället snart klar för Elfsborg som lånar honom med köpoption. – Det har jag inga kommentarer till. Vi presenterar spelare när något är klart. Det är det inte, säger sportchefen Stefan Andreasson. 2016 gjorde Cibicki tio mål för Jönköpings Södra dit han var utlånad till från MFF.