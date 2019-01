Foto: Bildbyrån

Aslak Witry blev till slut Djurgårdens val på högerbacken, men klubben hörde sig också för om Alexander Jallow enligt Jönköpings-Posten, prislappen på fem miljoner kronor fick dock Blåränderna att backa.

Djurgården har så här långt varit aktiva på transfermarknaden, de två norska namnen Per Kristian Bråtveit och Aslak Witry har båda kommit in och så sent som i går kom det uppgifter från Expressen gällande att Elliot Käck skulle vara klar för klubben. En till spelare som också dykt upp på Dif:s radar är Astrit Ajdarevic.

LÄS: AJDAREVIC I MÖTE MED BOSSE ANDERSSON

Nu kommer uppgifter från Jönköpings-Posten kring att klubben även ska ha hört sig för om Alexander Jallow tillhörande Jönköping Södra, men att priset var för högt. J-Södra ska ha satt en prislapp på fem miljoner kronor vilket fick Blåränderna att backa.

Jallow har en stark säsong bakom sig, då han gjorde hela 6 mål och en assist från sin högerbacksposition. Ett genombrott som inte verkar ha gått obemärkt förbi, då intresse har funnits från allsvenska klubbar och då speciellt från Djurgården.

Försvararen sitter på ett kontrakt som sträcker sig till år 2020.