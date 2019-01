Robin Jansson hoppas få ett nytt förlängt kontrakt med AIK, då avtalet löper ut efter nästa säsong.

– Jag tror de håller på och surrar om det så vi får se vad som händer, säger mittbacken till Expressen.

Robin Jansson var det nog inte många som kände till innan denna säsongen – nu vet alla helt plötsligt vem det är.

Jansson som under sin tid i Oddevold jobbade extra vid sidan av planen för att få det hela att gå ihop. Men framtiden skulle ändras drastiskt – i cupmötet mellan AIK och just Oddevold fick Gnaget upp ögongen för den vänsterfotade mittbacken och efter ett par jobbiga skador på försäsongen plockade klubben in försvararen.

Det blev succé direkt kan man konstatera och Jansson tog från minut ett en ordinarie plats i AIK-elvan. I guldmatchen mot Kalmar fick han dessutom kröna sitt fantastiska år genom att knoppa in 1-0-målet, vilket sedermera visade sig bli det avgörande målet.

Efter det framgångsrika året belönades guldhjälten med en plats i den årliga januariturnén.

– Det känns kul att vara med här. Både jag personligen och hela AIK hade ett fantastiskt år förra året, säger spelaren till Expressen.

Men lite framtid har han också hunnit med att prata om:

– Vi får se vad som händer och sker. Det får framtiden utvisa, säger mittbacken.

Expressen: Är det något ni snackat om?

– Jag tror de håller på och surrar om det så vi får se vad som händer.

Expressen: Vore inte en förlängning rimlig?

– Ja, det är ett år kvar på kontraktet och jag trivs jättebra. Som sagt vi får se vad framtiden ger oss säger spelaren och fortsätter: