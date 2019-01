En storaffär ser ut att vara mycket nära kring Kristoffer Olsson. Enligt nya uppgifter till FD så lutar det nu åt ryska Krasnodar men vi kan även avslöja att tidigare John Guidetti-klubben Celta Vigo in i det sista finns med i racet. I det upp

Denni Avdic står just nu utan kontrakt - nästa anhalt för spelaren kan vara Örebro. – Vi har tittat på Denni Avdic och har haft samtal med honom eftersom han var här i somras, säger ÖSK:s sportchef Magnus Sköldmark till NA. Denni Avdi

Igår 21:37

The news is out och jag inte säga annat än att det kommer att bli väldigt spännande, roligt och inspirerande att jobba vidare med ESMG/Fotbolldirekt Här finns redan en väldigt stark och väl inarbetad grund, en liten men väldigt hårt ar