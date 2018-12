Den tidigare MFF-spelaren Yoshimar Yotún har skrivit på för mexikanska Cruz Azul, efter en imponerande säsong i MLS.

Yoshimar Yotún, spenderade två och en halv säsong i Malmö FF och hann bland annat med att vinna två SM-guld med klubben.

Sedan sommaren 2017 har 28-åringen tillhört Orlando City i MLS. Efter en imponerande säsong som resulterade i att han blev uttagen till årets lag efter att ha gjort elva poäng på 22 matcher..

Nu väntar dessutom större uppdrag för den tidigare MFF-mittfältaren som nu lämnar för spel i den mexikanska högstaligan och Cruz Azul.

“Övergången är värd omkring 35 miljoner kronor, har vi fått berättat för oss,” skriver Pro Soccer USA på sin hemsida.

A deal to send Orlando City midfielder Yoshimar Yotún to Liga MX said Cruz Azul is done. League sources confirmed to Pro Soccer USA the transfer is worth $4 million.

Story: https://t.co/gEISFgGPP1 pic.twitter.com/MhLymPSiNK

— Jordan Culver (@JordanCulver) 27 december 2018