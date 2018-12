Foto: Bildbyrån

Januarifönstret närmar sig allt mer, här några av de transfers vi aldrig glömmer under vinterperioden. Stora namn som Rosenberg och Henke Larsson. Nu kan vi få uppleva liknande med AIK:s Kristoffer Olsson och MFF:s Fouad Bachirou. Men det finns också affärer med vassa kanter vi aldrig glömmer.

Här har vi tittat på flera av allsvenskans mest minnesvärda affärer genom åren, både på gott och ont.

Allt har ju, så att säga, inte varit guld.

Långt därifrån!

Men oj vilka förväntningar som samtidigt har blossat upp och byggts från mitt i vargavinter när ett stort namn plötsligt blivit klart och som Kim Källström anlänt till Arlanda.

Här har FotbollDirekt utan att det är en topplista tagit fram följande namn, sedan kan man ju tycka att Henke Larsson är kung även här.

Så här ser smakprov på tio stora allsvenska vinteraffärer genom tiderna ut som FotbollDirekts Peder Venseth tagit fram.

Henrik Larsson: gick på lån till Manchester United från Helsingborg.

Kommentar:

– Det här är fortfarande enligt oss den coolaste och mest oväntade transfer i vintersammanhang. Sen att Larsson lyckas så bra när han väl anländer till United gör ju inte det hela sämre. Tre mål på 13 matcher blev till slut facit för svensken som Sir Alex ville behålla, men Larsson höll sitt löfte till Helsingborg om att återvända till klubben. Övergången blev officiell 1 december 2006.

Markus Rosenberg gick till Malmö från West Bromwich.

Kommentar:

– Kanske inte hade valt den här om transfern inte hade visat sig fallit ut så väl som den gjort. Men med tanke på att Rosenberg levererat såna otroliga ögonblick med Malmö så blir det ofrånkomligen svårt att peta ner honom längre ner på listan. Noll succé i England men oj vad han gjort saker i MFF. På knappa fem år har han cementerat sin status som klubbikon i Malmö. Blev klar 1 februari 2014.

Rami Shaaban kom till Hammarby från Fredrikstad.

Kommentar:

– En värvning som gick helt åt fanders kan man säga. Inget stämde för Shaaban under tiden i Hammarby. Kom till Bajen under en tid som inte var bra för stockholmarna. Skadorna duggade tätt och sen blev det strul med pengarna också. En av de största floppvärvningarna i allsvenskans historia. Klev sedan av och blev assisterande målvaktstränare under återstoden av sitt med svenska mått mätt feta kontrakt. ”Världens bäst betalda assisterande målvaktstränare” grymtade vissa. Blev klar 3 februari 2008 på ett femårskontrakt och beräknades kosta Bajen uppemot totalt 15 000 000.

Alexander Isak gick från AIK till Dortmund

Kommentar:

– Var en värvning som till mångt och mycket la grunden till AIK:s SM-guld. Gnaget kunde helt plötsligt handla spelare från en annan hylla. Sen har utfallet för Isak själv varit misslyckat, tyvärr. Men kom i håg att han är ung och har hamnat i en av världens bästa klubbar. Ovärderlig erfarenhet. 23 januari 2017 blev allsvenskans största transfer genom tiderna verklighet. Som blott 17-åring skrev han på.

Kim Källström kom till Djurgården från Grasshoppers.

Kommentar:

– Visst skulle han komma hem förr eller senare. Det blev en säsong som var bra till stora delar av Källström men visst hade man väntat sig en ännu högre nivå från mittfältaren. Succén uteblev inte för det utan Djurgården slutade trea, en placering klubben inte hade varit nära de senaste åren. Synd att han slutade så snabbt. 10 februari 2017 kom han tilllbaka till Dif. Många år efter sedan han i början av karriären skrivit på för Djurgården första gången, 12 december 2001. Båda gångerna med Bosse Andersson som sportchef.

Sebastian Eguren kom till AIK från Villarreal.

Kommentar:

– Hammarbyfavoriten som valde det svartgula stället framför det grönvita när han skulle komma hem till allsvenskan. Han hotades och Bajensupportrar dök upp på AIK:s träningsplan. Det var en värvning som aldrig skulle ha gjort så här i efterhand. Ingen vann någonting på den. Men nog var det spännande att AIK försökte och tog tillbaka ett namn som egentligen var för stort för allsvenskan. 19 februari 2010 hände detta och Bajens fans blev vansinniga. Så sent som 2014 sade han i ett uttalande att han ville komma tillbaka till Bajen. I dag ser han 37 år gammal ut att ha slutat med fotbollen.

Jonas Olsson: kom till Djurgården från West Bromwich.

Kommentar:

– Den kom från ingenstans verkligen. Jag tror de flesta var överens om att Jonas Olsson aldrig skulle överge den lön han lyfte i West Brom för att komma till allsvenskan – men ack så fel man kan ha ibland. Stor succé första året, andra året var mindre lyckat. Vilken personlighet. 23 mars förra året skrev han överraskande på för Dif.

Chinedu Obasi: Kom till AIK från Schalke 04.

Kommentar:

– Det var en värvning som andades klass hela vägen. Obasi var en spelare som AIK och allsvenskan egentligen inte ska kunna ta del av. Han gjorde precis vad han ville i vissa matcher – soloräden mot Djurgården och tunneln mot Andreas Johansson är bara några av Obasis magiska ögonblick i allsvenskan. Nu mer undanskymd i Elfsborg. Den 4 augusti 2016 hade AIK värvat den Bundesliga- och VM-meriterade nigerianen.

Kristoffer Olsson: anlände till AIK från Midtjylland.

Kommentar:

– AIK visade med den här värvningen att de ville någonting. Helt plötsligt visade AIK att de var på en helt annan nivå. Köpa Olsson för tio miljoner hade klubben inte kunnat göra innan. Nu ser Gnaget ut att kunna göra en rejäl vinst på värvningen som varit så lyckosam. Fyra-fem miljoner euro som FotbollDirekt skrivit om blir nu mer och mer aktuellt. 31 januari 2017 tog han steget till AIK, då efter flera månader av låsning och rykten kring hans framtid i Danmark.

Emil Forsberg: Gick från Malmö till RB Leipzig.

Kommentar:

– Forsberg skrev på för en divison två-klubb i Tyskland. Lät så där. Alla visste dock att RB Leipzig skulle satsa för att kunna uppnå något stort med det här laget. Att Foppa sedan gjort dundersuccé i klubben är något de flesta inte kunde förutspå då. Vilken otrolig affär för både MFF och tyskarna. 7 januari 2015 lämnade han skåningarna. Forsberg blev då en av allsvenskans största affärer genom tiderna, pris: 40 000 000. I dag kan tyskarna sälja sin svensk för över 200 000 000. Kom även i håg hur MFF tog honom från Giffarna i en affär värd ynka 2,5 miljoner kronor.