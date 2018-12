IFK Göteborg är på jakt efter nya kompetenser till organisationen. Den forne mittfältaren Pontus Farnerud ska ha träffat klubben för att diskutera en framtida roll, enligt Fotbollskanalen.

Pontus Farnerud spelade säsongerna 2012 och 2013 i IFK Göteborg, nu kan han vara på väg tillbaka. Spelaren ska ha träffat klubben och fört diskussioner om en eventuella framtida roll i föreningen.

Så här kommenterar Farnerud själv spekulationerna:

– Det finns några klubbar som visat lite intresse. Jag vill helst inte kommentera vilka klubbar det handlar om, säger han till Fotbollskanalen.

Ex-mittfältaren medger samtidigt att det skulle vara kul att komma in i fotbollen igen:

– Jag ska inte sticka under stol med att jag är väldigt sugen på att kliva in igen och känner mig väldigt motiverad för att gå in i någon typ av roll i en elitklubb. Sedan så självklart, med tanke på min historia i IFK, så är IFK Göteborg alltid intressant, säger 38-åringen till Fotbollskanalen.

Blåvitts klubbdirektör Max Markusson vill inte bekräfta mötet med Farnerud.

– Det blir helt onödigt för mig att kommentera några namn eller på vilket sätt vi träffar dem i så fall. Jag väljer att avstå det, säger han till Fotbollskanalen.