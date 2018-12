Daniel Sundgren svarade för ett enastående 2018, men kom ändå inte med i landslagets januariturné – något som förvånar FD:s krönikör Magnus Österberg.

– Ja, jag är överraskad. Jag trodde att han skulle komma med.

Mot alla odds kom Daniel Sundgren tillbaka trots sin otäcka sjukdom förra hösten. I år var han en av AIK:s bästa spelare, detta i ett AIK som alltså vann SM-guld.

Men när Sveriges förbundskapten Janne Andersson under måndagen presenterade sin trupp till januariturnén fanns ändå inte Sundgrens namn med, något som förvånar FD:s krönikör Magnus Österberg.

– Ja, jag är överraskad. Jag trodde att han skulle komma med. Han har gjort det jättebra hela säsongen, men framförallt under hösten då han varit ruskigt bra.

I stället för 28-årige Sundgren valde Janne Andersson att ta ut Joel Andersson (Midtjylland), Adam Andersson (Häcken, tvilling med Joel), Jonathan Augustinsson (Djurgården) och Johan Larsson (Bröndby). Just dessa namn gör att Österberg ännu mer vill se Sundgren i januariturnén.

– Ja, det är ju just på grund av dessa spelare som gör att jag verkligen tycker att Sundgren ska vara med här! Däremot tycker jag att uttagningen av Augustinsson är rätt. Jag har aldrig varit en förespråkare av honom, men måste säga att han växlat upp till en väldigt bra allsvensk ytterback i år.

En allsvensk stjärna som kom med, men som Österberg är frågande till, är Djurgårdens Kerim Mrabti.

– Jag tycker inte att han stuckit ut tillräckligt mycket. Visst, det var några matcher som man kände att han var på gång igen, att han var ”Kerim-bra”, men nej, han har inte kommit upp i nivån som man förväntar sig av honom.

Hammarbys Muamer Tankovic kom med i truppen, men inte lagkamraten Jiloan Hamad. Hur ser du på det?

– Jag tycker att ”Mujo” var bättre nu under hösten samtidigt som Hamad under den perioden inte alls var lika bra som i våras. Hade ”Jille” varit så bra hela säsongen som han var i våras, ja då hade han ju varit given här. Sedan är det så klart en åldersfråga också. Tankovic är 23 år, Hamad är 28…

Bland målvakterna blir det Ålborgs Jacob Rinne, AIK:s Oscar Linnér och Norrköpings Isak Pettersson som åker med på januariturnén till Qatar. Rätt val tycker Österberg.

– Ja, det får jag ändå säga. William Eskelinen har haft en jättebra säsong, men jag tycker ändå att de tre som kom med är bättre. Framförallt Rinne och Linnér känns gjutna. Kanske att det är mer jämnt mellan Pettersson och Eskelinen, men nej, jag tycker de gjorde rätt val här!