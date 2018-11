Norrköpings Isak Pettersson och Simon Thern båda vinnare i Allsvenskans Stora Pris i kategorin årets målvakt respektive årets röst. AIK även de med rejäl jackpot, detta genom Per Karlsson (årets back), Kristoffer Olsson (årets mittfältare)

IFK Norrköping jagar ständigt nya talanger. Nästa destination för scouten Stig Torbjörnsen att försöka hitta guldkorn i är Costa Rica: - Jag är här just nu, avslöjar han för NT. Den allsvenska säsongen har precis avslutats. Men reda

11 november

Grattis, AIK - bäst på att vinna och överlägset bäst på att INTE förlora. AIK har gjort en säsong lite som en elegant och tekniskt överlägsen boxare i The Noble Art of Self Defense. Motståndarna har sannerligen försökt med slag eft