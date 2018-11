Är C More-experten Alexander Axén på väg tillbaka till tränarbänken? Enligt P4 Kalmar är han Kalmar FF:s förstaval efter att Henrik Rydström fått lämna på ett omdiskuterat sätt. Kanalen uppger att slutförhandlingar pågår och att Axén snart presenteras. Senare dementerades detta av Axén.

– Det är inte korrekt att jag slutförhandlar med Kalmar FF. Det är inte aktuellt. Jag har ett år kvar på C More, säger Axén till Fotbollskanalen.

Kalmar FF och dess styrelse har varit hårt ansatta de sista dagarna.

Anledningen är att huvudtränaren och klubbikonen Henrik Rydström, som tog över efter att Nanne Bergstrand sjukskrivit sig, inte fick förlängt kontrakt och därmed lämnar klubben. Ett beslut som rört upp känslor både hos supportrar och spelare i klubben.

– Henrik har, tillsammans med ”Jensa” (Jens Nilsson) och Festim (Pasho), börjat bygga något och det är vad Kalmar FF behöver. Nanne (Bergstrand) kom in i fjol och i våras hade vi en stil. Vi bytte stil i höstas och visst finns det fortfarande saker att jobba med men vi kom in i ytor vi ville åt, skapade lägen. ”Henke” har börjat bygga någonting och tagit steg. Man måste börja någonstans. Kommer det in en annan tränare nu så blir det en tredje stil och då har vi kastat bort två år, sa KFF-stjärnan Rasmus Elm till Barometern när spekulationerna om att Rydström får lämna startat.

Förre Liverpoolstjärnan Sami Hyypiä har tidigare nämnts som ett huvudspår som Rydströms ersättare. Men enligt P4 Kalmar är huvudspåret ett helt annat nämn. Förre Örebrotränaren och den uppskattade C More-experten Alexander Axén.

Kanalen skriver på sin hemsida att Axén är klubbens förstaval och att slutförhandlingar pågår. Axén har ett år kvar på sitt kontrakt med tv-kanalen och det är troligt att KFF måste köpa ut honom från det för att lösa ut honom.

