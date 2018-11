MALMÖ. Anderas Vindheim hade en tuff dag på jobbet. In kom Eric Larsson och låg både bakom kvitteringen och målades ut som en filmare i en omdiskuterad situation.

– Jag tar med den in med en touch och tror att han ska haka i mig. Sen ramlade jag lite lätt, säger han i den mixade zonen.

Malmö FF höll på att gå mot ett stort fiasko efter att Sarpsborg tagit ledningen på Stadion.

Men MFF skulle komma tillbaka kort därpå. Närmare bestämt fyra minuter senare, i den 67:e minuten, när Marcus Antonsson stötte in en retur efter en hård nick av Markus Rosenberg. Inlägget slogs av Eric Larssons som stod för ett piggt inhopp när Europasuccén Andreas Vindheim hade en sämre dag på jobbet.

– Jag fick en bra boll av ”Bach” (Bachirou) och fick in ett bra inlägg mot Mackan (Rosenberg). Först trodde jag att han skulle göra mål men så kunde Antonsson trycka in den. Skönt att se den gå in, men segt att vi inte vann, säger Larsson i den mixade zonen efter matchen.

Senare i matchen ropade MFF-fansen på straff. I stället blev Larsson varnad – och utskälld av Sarpsborgs spelare och supportrar. Han hymlar inte med att han föll lätt i situationen. Han sökte straffen.

– Bra spel med Antonsson där jag kommer igenom efter en klack. Sen tar jag en touch in och tror att han ska haka i mig. Sen ramlade jag lite lätt.

Han (motståndaren) blev rätt arg?

– Ja, men det förstår jag. Men det är sånt som händer.

– Jag ser att han kommer med full fart sen hoppar han undan. Jag ser att jag har dålig vinkel och skulle vi fått straff där så hade det varit bra. Det är som det är, säger Larsson som i stället fick syna det gula kortet av den tjeckiske domaren.

På söndag väntar en oerhört viktig match i allsvenskan för MFF:s del. Seger och det blir som sämst fjärdeplats, en placering som kan räcka till spel i Europa om något av topp 4-lagen vinner svenska cupen i vår. Skulle Hammarby gå bort sig borta mot Östersund så kan det till och med bli en tredjeplats.

– Det enda vi kan göra är att ta tre poäng mot Elfsborg så får vi se hur långt det räcker, säger Larsson, märkbart besviken över att MFF inte vann kvällens match.