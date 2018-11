Kalmar FF hade kallat till presskonferens klockan 9.30 på onsdagen. Ett besked om Nanne Bergstrands framtid i klubben utlovades. Nu står det klart att Nanne lämnar Kalmar.

– Vi har haft en ambition om att få Nanne tillbaka och vår ambition var även att han skulle träna oss under 2019, säger KFF:s klubbdirektör Mattias Rosenlund på presskonferensen.

I juli meddelade Kalmar FF att Nanne Bergstrand tillfälligt lämnar klubben. Den legendariske guldtränaren från 2008 hade valt att ta en timeout. Han hade sjukskrivit sig för utmattningsdepression. Assisterande tränarna Henrik Rydström och Jens Nilsson tog över.

Senare på sensommaren så kom Nanne tillbaka men i en annan roll och bara 25 procent. Han var i arbetsträning och jobbade med scouting.

I går kallade Kalmar FF till presskonferens, där ett besked om Nanne Bergstrands framtid utlovades. Expressen uppgav i går kväll att Bergstrand sagt upp sig. Henrik Rydström och Jens Nilssons framtid är ännu oklar, uppgav tidningen, där KFF uppgavs kolla runt efter en ny permanent huvudtränare.

På presskonferensen i dag så bekräftades att Bergstrand sagt upp sig.

– Vi har haft en fantastisk dialog hela vägen. Vi har haft en ambition om att få Nanne tillbaka och vår ambition var även att han skulle träna oss under 2019. Men under resans gång och under de senaste dagarna har han kommit fram till mig och berättat att han inte har energin och glöden att leda laget som tränare i Kalmar FF 2019, säger KFF:s klubbdirektör Mattias Rosenlund på presskonferensen.

Nanne Bergstrand har för alltid skrivit in sig i Kalmar FF:s historia som den som lett klubben till dess första (och hittills enda) SM-guld 2008. Han har en gata uppkallad efter sig i Kalmar.

Han berättar själv på KFF:s hemsida om beslutet att lämna, och det som lett fram till beslutet. Att drabbas av utmattningsdepression var inget han var förberedd på, men något han dragit lärdomar av.

– Man tror att utmattningsdepressioner inte drabbar en själv. Med facit i hand kommer man ha nytta av detta jag varit med om inför framtiden. Man har lärt sig mycket om sig själv. Grunden att man hamnat i detta läget är att man inte återhämtat sig tillräckligt bra. Vi hade en höst i fjol där det handlade om att säkra det allsvenska kontraktet. Det tog mer kraft än vad jag var medveten av just då. I föreningen fanns även en rädsla för att ramla ur då man varit i Allsvenskan så länge. Jag kände efter säsongen när jag haft semester att jag inte var riktigt återhämtad. Till slut säger kroppen ifrån och jag kände mig energilös samtidigt som jag glömde en del saker och var allmänt förvirrad.

Nanne säger att han i nuläget inte är redo för att återvända till fotbollen, men att han absolut inte tänkt lägga ner helt. Tvärtom öppnar han för att återvända:

– Att vara chefstränare för en allsvensk förening kräver oerhört mycket och i dagsläget är jag inte kapabel att utföra det uppdraget. Jag stänger inga dörrar för något just nu. Inte ens under 2019 om någon vill nyttja min kompetens. Vi får se vad som händer i framtiden. Jag vill även uttrycka min tacksamhet för det stödet jag fått från alla supportrar under den senaste tiden. Det finns oerhört mycket kärlek i den här världen.