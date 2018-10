På torsdag väntar en oerhört viktig match mot norska Sarpsborg. Ett motstånd som skrällde sig in i turneringen och senast stod för en jätteknall genom att besegra Genk. Ett motstånd som stundtals lekte med MFF i Belgien. Siriusspelaren Jonas Lindberg gjorde två säsonger för Sarpsborg och varnar MFF från att ta lätt på uppgiften.

– Ett jobbigt lag att möta. De löper så mycket som möjligt, säger han till FotbollDirekt.se.

För ett par veckor sedan stod Malmö FF för en magisk afton på Stadion.

Som så många gånger förr visade man sig svårslaget på hemmaplan i Europasammanhang, något som den turkiska storklubben Besiktas surt fick erfara (2-0).

Samtidigt stod norska Sarpsborg för en annan skräll av det större måttet. Belgiska Genk, som tämligen enkelt besegrade MFF på sin hemmaplan (2-0), åkte på en högst oväntad förlust på norsk mark. Sarpsborg vann med 3-1 inför en euforisk hemmapublik på Sarpsborg stadion.

Staden, med drygt 60 000 invånare, upplever för första gången Europa League på hemmaplan och en spelare som vet vad som väntar Malmö FF är Siriusspelaren Jonas Lindberg.

29-åringen gjorde 45 matcher (fyra mål och sju assist) för Sarpsborg över säsongerna 2016-17 innan flytten gick till Gais inför årets säsong och i somras vidare till Sirius. Det är fortfarande Geir Bakke som leder laget och Lindberg vet precis vad MFF har att vänta sig.

– Sarpsborg är ett hårt arbetande lag som är ganska fysiskt och springer mycket. De försöker ha en del possession när det går, men det handlar framförallt om att löpa så mycket som möjligt, säger han till FotbollDirekt.se.

Under Lindbergs år i klubben etablerade sig Sarpsborg som en utmanare i toppen.

– Vi kom trea ett år och slutade tvåa i cupen. Det bästa resultatet i klubbens historia.

Tredjeplatsen innebar kval till Europa League och en på förhand väldigt, väldigt svår väg in i turneringen. Men Sarpsborg vann sina fyra dubbelmöten i kvalspelet mot isländska IBV, St Gallen från Schweiz, kroatiska Rijeka och slutligen den israeliska storklubben Maccabi Tel Aviv.

I gruppen inledde man med att förlora med 3-1 mot ett reservbetonat Besiktas men skrällde sedan alltså hemma mot Genk med samma siffror. Just hemmaspelet ser Lindberg som en stor nyckel till Sarpsborgs framgångar. Inte en enda förlust i EL-kvalet och inte heller mot Genk.

– Sarpsborg är väldigt bra på konstgräset. När jag var där var vi alltid starka på hemmaplan, så det är en fördel mot MFF som spelar på gräs. Sen är MFF ett väldigt skickligt lag med större namn, men om inte ens Genk kan slå Sarpsborg där så är det klart att även MFF kan få det svårt.

– Vad jag hört så är intresset fruktansvärt stort i stan för det här. Hela stan är engagerade och på fötter och arenan lär bli fullsatt. Läktartrycket i Norge är inte som i Sverige med det är bra tryck på Saprsborgs fans.

– Alla lag står på samma poäng i gruppen och efter segern mot Genk tror jag inte att Sarpsborg ser MFF som en omöjlig uppgift. I ligaspelet har det gått lite knackigt (niondeplats med fyra omgångar kvar) men självförtroendet är bra just nu.

Vilka spelare behöver Uwe Rösler se till att Malmö har koll på?

– Jag tycker att Tobias Heintz är en fin yttermittfältare med en fantastisk högerfot. Han satte ett par frisparkar i kvalet. Forwarden Patrick Mortensen (tio mål i ligaspelet) gör mål på det mesta och han måste MFF se upp med.

– Vad jag tror? Nej, men jag tror det blir en jämn match. Sarpsborg är som sagt starka hemma och kan nog vinna med något uddamål.

Det har blivit åtta matcher, varav fem från start, sen Lindberg skrev på för Sirius i somras. Klubben var då i ett utsatt läge, men skulle med en seger mot BP på söndag ta ett jättekliv mot att säkra kontraktet. Just nu är Sirius sex poäng före lokalrivalen Dalkurd på kvalplats.

– Det har känts bra. Jag har kommit in fint i laget och vi har börjat ta lite poäng. Det är bra go i laget och vi har fått upp självförtroendet. En seger på söndag skulle ge oss ett gott utgångsläge men ingenting är klart. Vi får inte slappna av bara för att det ser bra ut just nu.