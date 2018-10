Foto: Bildbyrån

När krutröken lagt sig bort mot höghusen på Lorensborg och över vatten vid Pildammspartken så kunde vi konstatera:

* Det var en härligt intensiv allsvensk höstsäsongsmatch, den typen av högspänning i varje moment som du alltid önskar att se.

* Väldigt värdig och fin hyllning av Labinot Harbuzi från fin inramning skapad av drygt 19.000 åskådare, varav över 1300 var tillresta Hammarbyfans

* Det är nästan alltid domarens fel i år. Eller inte.

* Markus Rosenberg är fortfarande Malmös nyckel till framgång.

Men framförallt:

När AIK segelflyger mot ett SM-guld så får vi får en kamp om europaplatserna som vi sällan skådat förut.

Och de platsernas kan i sin tur vara guld värda.

Det räcker att vi ser till Malmö FF:s Europa League-avancemang i år, laget kommer inte vinna allsvenskan men kommer ändå dra in mer pengar (bortsett från eventuella försäljningar) i år.

Det blir en galen dramatik som högst sannolikt avgörs först i den sista omgången som bland annat bjuder på Häcken-Norrköping och Östersund-Hammarby.

Vi räknar in fem lag i striden om de två platserna bakom AIK, även om Häcken-Östersund under söndagen kan vara klart avgörande. och kanske, kanske bjuda in Sundsvall i leken.

Men låt oss utgå från Norrköping, Hammarby, Malmö, Häcken och Östersund.

Så här spelar de efter att denna omgång avslutas, i de fyra sista:

Norrköping: Östersund (h), BP (b), Örebro (h), Häcken (b)

Hammarby: Kalmar (h), Sundsvall (b), Häcken (h), Östersund (b)

Malmö: AIK (b), Örebro (h), Göteborg (b), Elfsborg (h)

Östersund: Norrköping (b), AIK (h), Trelleborg (b), Hammarby (h)

Häcken: Dalkurd (b), Sirius (h), Hammarby (b), Norrköping (h)

Svårt att exakt avgöra vilket lag som har mest gynnsamma schemat på förhand. Möjligen MFF som har möten mot två lag som sannolikt inte har något att spela för (Örebro och Elfsborg), kan bli samma situation mot Blåvitt men det när alltid massor av prestige. Dessutom är Malmö mitt uppe i Europa League-spel.

Oavsett vilket så kan vi räkna med fyra slutomgångar där väldigt många matcher i toppen kommer att betyda oerhört mycket och då är guldet i stort sett redan klart.

***

I slutändan var det återigen Markus Rosenberg som spelade en helt avgörande roll för Malmö FF.

Vi kan konstatera det när vi borstat av oss diskussioner om huruvida tilläggstiden skulle varit längre (förmodligen), om det var straff eller inte (korkat riskabelt försvarsspel av Nielsen oavsett), om Leo Bengtsson skulle skjutit istället för att passa (sannolikt i efterklokhetens tecken, jag tyckte annars passningen var rätt smart när Dahlin kom ut så snabbt), om 13-4 i avslut speglade matchbilden.

Rosenbergs smartness och skicklighet i straffområdet vid 2-1 gav Malmö FF tre poäng i den här matchen. Punkt.

Inte bara för att han gjorde sin vanliga avledande löpning för snett-inåt-bakåt-pass utan för att han är i särklass i allsvenskan på de där avsluten där han får ”backa in” skottet och dra till direkt hårt och distinkt runt täckande försvarsspelare.

Ingen annan gör det lika effektivt och skickligt i allsvenskan, ingen annan i MFF är i närheten av den avslutande förmågan.

Nu gläntade Rosenberg på dörren kring en fortsättning i allsvenskan nästa år när han gästade Axel Pileby i studion efteråt och det beslutet kan nog vara väldigt avgörande för MFF.s 2019.

Antingen är Rosenberg kvar eller så måste Daniel Andersson gå på jakt efter forward som kostar cash och det är alltid en chansning, trots allt.

***

Hammarby har tagit sju poäng på de senaste sju matcherna och har en nedåtgående trend, även om matchen i Malmö var någon sorts fall framåt.

Det göra att det lägger sig en tung besvikelse över Söders Höjder eftersom inledningen på allsvenskan fick alla grönvita att drömma om guld.

Men sett till förutsättningarna har Hammarby fortfarande gjort det väldigt mycket bättre än förväntat och har fortfarande klara möjligheter att nå en europaplats.

***

Jag har sett Vlado Rodic bli utbytt två gånger nu.

Via TV-bilderna har det varit tydligt vad han tyckt om tränarens beslut och nu satte han sig på en trappa vid sidan om spelarbänken.

Tycker han verkligen att han är så väldigt mycket bättre än alla andra?

***

När vi ser hyllningar som den i 23:e minuten för Labinot Harbuzi, då ser vii så tydligt hur vacker och stark allsvenskan i fotboll är.