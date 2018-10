Kalmar FF kan vara på väg mot ett tillskott från Afrika. I dag kom nigerianske Araphat Abubakar. Bara 17 år gammal är han nu på plats i Kalmar för ett testspel.

Kalmar FF kan vara på väg att ta in ett nytt namn.

Araphat Abubakar anlände under dagen och finns nu alltså på plats. Men första träningen skedde inte med KFF, utan med, vilken start! – fick han möjlighet att träna med det svenska U21-landslaget. Blågult laddar ju nere i Kalmar just nu (Belgien på tisdag).

Kalmars officiella hemsida rapporterar att även namn som Jajá, Romario och Chima Akas deltog under träningen.

Araphat Abubakar uppges vara en offensiv mittfältare. Det här är ett namn som även varit i Barnsley i England.