Foto: Bildbyrån

Sven-Göran Eriksson är nära ett nytt uppdrag – den svenska tränarlegendaren kan 70 år gammal ta ett nytt jobb för ett asiatiskt landslag. I Sverige är han av allt att döma klar. Kontakten med hans genombrottsklubb IFK Göteborg förlorade han redan på 80-talet.

– Jag har inte kontakt med någon där längre. Den kontakten förlorade jag på 80-talet, säger ”Svennis” till FotbollDirekt.se.

Sven-Göran Eriksson fick lämna kinesiska Shenzhen förra året, och har sedan dess stått utan jobb. Det har varit många rykten om nya jobb för Sveriges otvivelaktigt mest framgångsrika tränare någonsin (Uefa-cupguld. Cupvinnarcupguld, guld i Serie A och i Portugal, och flera landslagsuppdrag). Bland annat har landslagsuppdrag för Bosnien och Irak varit på tapeten.

Men nu uppges det nära med ett nytt uppdrag – ”Svennis” bekräftade själv i Sveriges Radio nyligen att han är aktuell för ett ett jobb ”i ett asiatiskt land som definitivt inte är bra på fotboll”. Det ska handla om ett uppdrag i fyra månader, ett stort land till ytan men litet inom fotbollen.

När FD når Svennis så är han på resande fot, men inte i Asien.

– Nej inte än. Jag är på väg hem till Sverige, jag har varit i London och delat ut pris till Frank Lampard, säger ”Svennis” till FotbollDirekt.se.

– Det var en gala, Lampard valdes in i ”Legends of Football Hall of Fame”. Så det var Claudio Ranieri som köpte honom till Chelsea och så jag som hans tidigare förbundskapten, som delade ut priset till honom. Väldigt trevligt, en riktig gala-middag, 900 personer på plats, många gamla bekantingar man inte sett på länge. De är duktiga på att hedra sina gamla hjältar i England. De har inte bara en fotbollsgala där, de har många.

Sven-Göran Eriksson tog IFK Göteborg till en historisk Uefacuptitel 1982, och det blev startskottet för hans över 30 år långa tränarkarriär utomlands.

Det har aldrig varit aktuellt att återvända till Sverige för att jobba här – med de pengarna han tjänat utomlands så har det åtminstone utåt sett känts omöjligt för en svensk klubb att knyta till sig honom. Möjligen hade förbundskaptensjobbet kunnat vara aktuellt när det funnits ledigt. Så har det åtminstone sett ut.

Nu är han engagerad i Torsby IF hemma i Värmland, men det är på division 5-nivå. Att göra någonting på allsvensk nivå har inte känts aktuellt, men han har heller inte fått frågan. Sedan ”Svennis” lämnade Blåvitt för portugisiska Benfica på 1980-talet så har han tappat kontakten med klubben.

– Nej det har inte varit någon kontakt alls. Jag har ingen kontakt med IFK Göteborg. Jag hade deras målvaktstränare (Stefan Remnér) i Kina ett halvår (i Shenzhen 2017). Han är tillbaka där nu. Jag har inga andra kontakter än så.

– Men det är så längesedan jag lämnade nu. Jag var i Blåvitt 1982, hur många år sedan är det?

36…

– Ja precis. Det är länge sedan. Sedan jag flyttade utomlands har vi inte haft kontakt.Det fanns en del kontakt med dåvarande styrelsen på 1980-talet, i ett par år efter att jag lämnade så höll vi kontakten. Men sedan byttes folk ut, och vi har inte haft kontakt sedan dess.

I fjol tog Blåvitt in en annan klubblegendar i tränarstaben när Torbjörn Nilsson kom in under hösten. Nilsson som var en nyckelspelare i ”Svennis” lag 1982. Att komma in i en form av konsult- eller mentorsroll har alltså aldrig varit aktuellt då man inte haft någon kontakt.

Överhuvudtaget så följer han inte turerna i klubben, som varit i så starkt mediefokus de senaste veckorna. Vilka som uppgetts få sparken… det är inget han följer.

– Nej, jag har inte läst något om det. Jag följer allsvenskan, jag ser en del matcher när jag kan, om jag är hemma och det inte krockar med Torsbys matcher och Premier League-matcher. Så jag är på någon match då och då.

– Sedan kollar jag ju tabellen, vet vilka som ligger vart och jag har noterat att IFK inte ligger så bra till. Men det är inte mer än så, jag följer inte lagen så tätt på det sättet.

Nu kan det alltså istället bli ett jobb i Asien. Det kan dock röra på sig inom några dagar innan han vet med säkerhet om det blir något.

– Vilket land det handlar om, nej det vill jag inte säga än. Men det är ett uppdrag i ett asiatiskt land som känns spännande, att vara med och bygga upp deras fotboll där. Det kommer visa sig snart. Om det blir något så blir det klart om några dagar.