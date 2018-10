Årets mest uppseendeväckande svenska fotbollsaffär kan vara på gång. I dag kan FotbollDirekt, genom flera säkra källor, avslöja att ett problemtyngt Manchester United nu har Andreas Granqvist som ett av flera tänkbara namn i kommande transferfönster i januari.

– Jag vet om att det finns ett stort intresse för mig. Det gör det fortfarande. United är otroligt smickrande men jag har ännu inte hört något konkret, bemöter Granqvist FotbollDirekts uppgifter.

I VM fick Andreas Granqvist internationell uppmärksamhet på ett sätt som kanske bara Zlatan Ibrahimovic under den senaste tioårsperioden. Den 33-årige mittbacken blev ansiktet utåt för den svenska landslagssuccén.

Titt som tätt högt på utländska sportsidor och Granqvist ansågs efter mästerskapen ha varit en av hela VM:s bästa mittförsvarare. En stolt svensk mittbackstradition efter namn som exempelvis Glenn Hysén, Patrik Andersson, Olof Mellberg och Johan Mjällby.

Sedan dess har han hunnit lämna ryska Krasnodar för en uppmärksammad hemflytt till Helsingborg i Superettan – där han skrev på för tre och ett halvt år som spelare, och ytterligare tre år som sportchef efter karriärens slut.

HIF närmar sig en allsvensk comeback men frågan är om det blir med Granqvist som fanbärare? FotbollDirekt kan nu i dag genom säkra källor avslöja att utländska klubbar ännu tittar på den folkkäre svenske landslagskaptenen.

Intresset uppges vara konkret liksom hur den nyblivne HIF-försvararen själv inte utesluter ännu en sejour. Redan i somras fanns, enligt FD:s uppgifter, två ryska toppklubbar som Lokomotiv Moskva och Zenit med i bilden – och gör det fortfarande. Båda visar fortsatt konkret intresse.

Men där till så har nu FotbollDirekt fått ta del av sensationella uppgifter som går ut på att Manchester United nu kommit med en förfrågan kring svensken.

Ett United, som efter sju omgångar sladdar på en tiondeplats i Premier League, och med en låg medelålder i det ifrågasatta mittförsvaret. Med namn som Victor Nilsson Lindelöf, Chris Smalling, Marcos Rojo, Eric Bailly och Phil Jones så saknar managern José Mourinho något äldre erfaret att sätta in. Klubblöse John Terry, 37, kopplades nyligen ihop med United och här finns nu alltså Granqvist som ett av flera möjliga alternativ inför januarifönstret.

– Jag har ju vetat om att ryska storklubbar vill ha mig och fortfarande vill det. United är otroligt smickrande men jag har ännu inte hört något konkret. Just nu kan jag inte tänka på så mycket annat än HIF. Jag vill betona att jag trivs otroligt bra i HIF, säger Andreas Granqvist till FotbollDirekt.se. och fortsätter:

– Men jag vill ändå inte utesluta någonting. Om exempelvis en storklubb kommer med någonting i januari, då får vi se, men samtidigt måste HIF i så fall vara med i båten, betonar han.

En rejäl transferbomb förstås om det blir verklighet och som skulle kopiera Henrik Larssons vinter 2006 när han då i december skrev på för just Man United. Ett korttidslån från just Helsingborgs IF som blev en succé under Alex Fergusons ledning den följande våren 2007.

Det återstår fem omgångar av Superettan för Helsingborgs IF, som enligt FD:s källor, inte skulle hindra Granqvist från en stor möjlighet utlandsmöjlighet om chansen ges i januari.

Det måste kännas speciellt att vara ihågkommen av utländska klubbar med tanke på att det sett ut som du kommit hem till Sverige och Helsingborg för att varva ned karriären?

– Ja, men jätteroligt förstås. Jag kan bara säga att jag haft två fantastiska år i landslaget och i Ryssland. Och det här är väl ett kvitto på det. Det är alltid skoj att uppmärksammas, säger Granqvist till FotbollDirekt.se.

Vilket år det varit för Granqvist som var med och ta Sverige till VM genom att slå ut Italien i playoff, leda Krasnodar till en topplacering och spel i Europa League, VM-succén med Sverige i kvartsfinal och en avgörande injektion i Helsingborgs Superettanspurt som ser ut att sluta med spel i Allsvenskan 2019.

