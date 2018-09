Superettan 2018 har varit intressant på många sätt. Redan nu verkar det vara ganska tydligt vilka lag som kommer att utmana om Allsvenska-platserna. Helsingborg som värvade in Andreas Granqvist i somras direkt efter VM ligger etta. Med Granqvist som kapten kommer Helsingborg att med alla sannolikhet nå Allsvenskan. Redan innan VM stod det klart att Granqvist skulle representera Helsingborgs IF efter VM. Han klev in som lagkapten och har även andra arbetsuppgifter inom klubben.

Signeringen av Granqvist etablerade per omgående Helsingborgs IF som en toppkandidat i Superettan. Målet är glasklart och Allsvenskan 2019 känns som ett rimligt steg.

På andra och tredje plats ligger Falkenbergs FF och AFC Eskilstuna följt av Halmstads BK. Brage som imponerade stort i våras ligger för närvarande på femte plats. I botten ligger Varbergs BoIS, IFK Värnamo och sist Gefle IF.

Just Gefle IF sparkade Johan Mjällby som tränare för en tid sedan. Detta som följd av tabellplaceringen samt att man helt enkelt inte kommit överens. Vad Mjällby ska hitta på härnäst återstår att se. Gefle IF hade det svårt även säsongen 2017 men lyckades hålla sig kvar.

Två till fyra lag från divisionen under kommer att flyttas upp till Superettan 2019. I den norra serien har Västerås SK tillsammans med Syrianska FC samt Carlstad United BK en stor chans att ta sig till elitfotbollen. I den södra serien går det fortsatt bra för forna storlaget Mjälby AIF och även Torns IF och Oskarhamns AIK. Även här kommer det vara en spännande avslutning och vilka av dessa lag som spelar i Superettan återstår att se.

Under hösten väntar en dramatik både i toppen men också i botten. Två lag kvalar sig upp och två lag kvalar sig ner. Helsingborgs IF tillsammans med Falkenbergs IF kommer att fightas in i det sista om direktplatserna. Även Falkenbergs IF rankas som ett storlag med Superettans mått och placeringen visar just det. AFC Eskilstuna som förra året spelade i Allsvenskan har även de starkt nog fortsatt leverera fina resultat. Trots en ständig stor spelaromsättning verkar man vara en toppkandidat inför avslutningen. Många tekniskt skickliga spelare finns i laget och man verkar kunna utmana Falkenbergs IF om andra platsen och direktuppflyttning.

Det finns en stor spänning inför hösten och storlagen i Superettan 2018 förväntas ta sig tillbaka till Allsvenskan. Hösten brukar vara en spännande tid på året och det återstår att se vilka lag som fortsätter leverera fina resultat. IK Brage, Halmstads BK, AFC Eskilstuna, Falkenbergs IF och Helsingborgs IF ligger alla i toppen under hösten och samtliga med Allsvensk-erfarenhet sedan tidigare.

