Djurgårdens vd Henrik Berggren lämnar föreningen i februari. Efter beskedet var sportchefen Bosse Andersson oviss om sin framtid när han talade med media. FD:s krönikör Magnus Österberg tror inte att det är skrivet i sten att Andersson stannar nästa säsong.

– Bosses egna reaktion säger en del, säger Österberg.

Det var i förra veckan som beskedet kom att Djurgårdens vd Henrik Berggren lämnar föreningen i februari för en topptjänst på Sef. Därefter uttalade sig sportchefen Bosse Andersson kryptiskt om framtiden, att han och Berggren tidigare bestämt att de skulle sluta tillsammans – något FD:s krönikör Magnus Österberg reagerar på.

– Bosses egna reaktion säger en del. Han har ju en väldigt stark relation till Henrik och att de sagt att de skulle sluta tillsammans är ju ändå en grej, säger Österberg.

Tycker du Djurgården ska fortsätta med Bosse?

– Det finns många bottnar i den här frågan. Klart Bosse ska vara kvar, han har gjort det väldigt bra affärsmässigt och det skulle också betyda kontinuitet. Å andra sidan har han fått väldigt fria tyglar av Berggren, det är inte säkert att nästa vd ger Bosse det. Då vet man heller inte om det blir lika bra eller om Bosse ens är sugen på det. Ofta som nya chefer kommer in vill de sätta sin egen prägel med sitt eget folk, och då skapa ett helt nytt spår. Men det kan lika gärna bli så att det fortsätts satsa på kontinuitet med både Bosse och Özcan (Melkemichel, tränare) kvar nästa säsong, säger Österberg och fortsätter:

– Jag ser ingen anledning att Bosse ska lämna. Han har gjort ett bra jobb i Djurgården. Visserligen inte lika bra sportsligt år som i fjol, men han och Henrik har ju räddat upp klubbens ekonomi och de har ett väldigt stort kapital nu, ett kapital som ska börja förvaltas.

På tal om att förvalta pengar var det just det som Bosse Andersson gjorde efter att ha cashat in närmare 40 miljoner kronor på Michael Olunga-affären i slutet av 2016 – en försäljning ihop med sommaraffärerna Omar Colley och Sam Johnson till Belgien respektive Kina som gav Djurgården ett rejält kapital. Kim Källström och Jonas Olsson var två stora namn som värvades in och Djurgården slutade på en imponerande tredjeplats i fjol, klubbens bästa placering på tio år.

Bosse Andersson hyllades stort för sina värvningar, men samma tongångar har det inte riktigt varit i år. Visserligen sålde han Felix Beijmo till Werder Bremen för 30 miljoner kronor och Tino Kadewere till franska Le Havre för drygt 20 miljoner kronor, men Andersson har fått utstå rejält med kritik för att inte lyckats landa en anfallare som gör mål. Österberg tar dock sportchefen i försvar.

– Försäljningarna av Olunga, Johnson och Colley gav Djurgården ett väldigt stort kapital. Nu fick de in ytterligare pengar för Beijmo och Kadewere. Dessutom slutar Andreas Isaksson efter säsongen och Jonas Olsson verkar inte vara nära en förlängning. Det öppnas upp rejält i lönebudgeten, så det är klart att Djurgården i vinter kommer ha ett ännu större kapital. Men innan man vet vem som tränar laget och vem som leder föreningen kommer inga storförvärv komma in. Det där går väldigt mycket hand i hand.