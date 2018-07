Foto: Bildbyrån

Erik Johansson, Jonas Olsson, Jacob Une Larsson, Marcus Danielson och Niklas Gunnarsson. Detta är Djurgårdens mittbacksuppsättning och Gunnarsson rankar Stockholmslaget bäst på den positionen i hela Norden.

– Jag tror inte det finns en klubb i Skandinavien som har fler mittbackar med kvalitet än vad vi har, säger norrmannen till FotbollDirekt.se.

Djurgården tog under söndagen en tung trepoängare borta mot Kalmar. Laget vann med 1-0 och för andra allsvenska matchen i rad fick Niklas Gunnarsson chansen från start som högerback, detta efter att Felix Beijmo i juni såldes till Werder Bremen för 30 miljoner kronor.

Det är dock inte säkert att Gunnarsson kommer stanna i Djurgården. Kontraktet löper ut efter säsongen och norrmannen kan därmed lämna gratis om ett halvår. Några nya samtal om framtiden i Djurgården har 27-åringen och klubbledningen inte haft.

– Nej, det har vi inte. Inte mer än att de sagt tidigare att de vill ha mig kvar, vilket är jättekul. Sedan tittar man på speltid också. Men man är i en viss ålder nu och det är viktigt med speltid, säger Gunnarsson till FotbollDirekt.se.

Vill du se tiden an under höstsäsongen nu och se hur mycket speltid det blir innan du diskuterar mer?

– Speltiden är en faktor, så klart. Sedan tror jag alla vet vad jag känner för Djurgården, jag älskar klubben.

Felix Beijmo har lämnat men i gengäld har Erik Johansson kommit in. Hur ser du på konkurrenssituationen, är det högerback som gäller nu?

– Jag kan spela överallt i backlinjen egentligen, och det är förstås en konkurrensfördel, att man är en ”versatile player”. Jag har gjort säkert hundra matcher som högerback, och när Per-Mathias Högmo hade landslaget så spelade han mig som högerback. Så det är inga problem alls.

Det är där du har tränat hela tiden nu sedan Felix lämnade?

– Ja, det är det. Nu fick jag spela mittback mot IFK Göteborg och Sandviken i träningsmatcherna under uppehållet, men det var för att det var lite skador på andra mittbackar. Och det var också mer uppbyggnad, inte så mycket taktik utan mer för att komma igång fysiskt igen efter semestern. Vi tränade hårt där ett tag, mycket fys och det tror jag vi kommer ha nytta av nu när serien är igång igen och vi har Europaspel också.

– Så det är väl de signalerna jag fått. Och det är jag helt fine med, det är absolut jättebra för mig att få spela. Men konkurrens kommer det alltid vara i fotboll, jag kan inte påverka om man ska hämta spelare eller inte, det är något över mig som bestämmer. Det är bara att acceptera. Erik har kommit in, och det är en trevlig gubbe som har erfarenhet från en fin klubb i Danmark.

– Så han är jättevälkommen. Sedan är det säkert tufft för honom också. Det är aldrig några garantier att komma hit med tanke på hur många bra mittbackar vi har här. Jag tror inte det finns en klubb i Skandinavien som har fler mittbackar med kvalitet än vad vi har.

Har ni planerat att diskutera längre fram om en kontraktsförlänging?

– Nej, nu har han (Bosse Andersson, sportchef) hämtat in Erik, det har säkert tagit några veckor. Sedan fokuserar han säkert på några andra positioner just nu också. Det är den delen med spelare in som är i fokus nu, och det har jag full förståelse för. Vi lär nog ta det längre fram, när fönstret har stängt.