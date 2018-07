Zlatan Ibrahimovic har uppträtt på ett sätt som sett ut att vara besvärande för den svenska landslagsledningen. Raljerande och syrligheter i början av mästerskapet. Nu låter det inte så längre. På sitt Instagram i dag så är det nu en helt annan ton från LA Galaxy-stjärnan

Zlatan Ibrahimovic vet ju vad det handlar om att möta England. De fyra målen i en enda match för sex år sedan på Friends är ju en svensk fotbollsklassiker, trots att det bara var en vanlig landskamp.

Nu hoppas han kunna inzpirera det landslag som i dag går upp mot England i kvartsfinal.

Zlatan här med en hälsning i sociala medier: ¨¨We are not like you”, skriver han bland annat.