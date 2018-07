Foto: Casper Nordqvist

Han har gjort succé i Hammarby under våren. Sent under måndagskvällen meddelade serieledaren att de förlänger med anfallsstjärnan Nikola Djurdjic, som nu är kontrakterad över 2021 års säsong.

– För mig handlar allt om att vinna guldet i år, och att på lång sikt göra Hammarby till en toppklubb i Skandinavien, säger serben till klubbens hemsida.

I mars månad presenterade Hammarby minst sagt en stjärnspäckad duo i form av Erkan Zengin och Nikola Djurdjic. Medan den förstnämnde förra veckan berättade för FotbollDirekt att han lämnar Hammarby står det nu klart att Djurdjic förlänger med Bajen.

Serben hade avtal med serieledaren säsongen ut och sent under måndagskvällen gick Hammarby ut på sin hemsida och meddelade att Djurdjic nu är kontrakterad över 2021 års säsong.

– Nikola har med råge uppfyllt de högt ställda förväntningarna vi hade på honom. Att vi nu vet att vi kommer ha Nikola på plats de kommande åren ser vi som en betydande faktor i det fortsatta arbetet att utveckla Hammarby efter den spelstil och strategi vi tagit fram. Niko borgar för kvalitet, och blir också med sin inställning, proffsighet och aggressivitet den spelare vi kan bygga vårt spel kring både offensivt och defensivt. Niko bidrar med poäng och mål, och inte minst gör han spelarna runt omkring bättre. För mig har det den viktigaste pusselbiten att få på plats nu under uppehållets första del, säger sportchef Jesper Jansson till klubbens hemsida.

Djurdjic, som tidigare spelat i såväl Helsingborg som Malmö, har svarat för sex allsvenska mål på tio matcher för Bajen. Den 32-åriga serben har höga ambitioner med Stockholmsklubben.

– Jag är väldigt glad att Hammarby erbjöd en långtidslösning och det var ett väldigt lätt beslut för mig att tacka ja. Jag trivs bra i Stockholm och jag trivs med fotbollen här. För mig handlar allt om att vinna guldet i år, och att på lång sikt göra Hammarby till en toppklubb i Skandinavien, säger Djurdjic till Bajens hemsida.