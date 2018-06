Shamrock Rovers har sålt anfallsstjärnan Graham Burke. Manager Stephen Bradley här om den känsliga affären innan mötet med AIK i kommande Europa League-kval.

– Helst vill man bara säga till alla, ”Get away”, sade Shamrockmanagern kort innan affären nyligen blev officiell.

Rovers ledning ville egentligen inte sälja den färske landslagsdebutanten som nyligen spelade för Irland mot Frankrike.

Extra känsligt blev det med tanke på det Europa League-kval som närmar sig och dubbelmötena med AIK andra veckan i juli. Men affären gick nyligen igenom när han gick från Shamrock till Preston i The Championship.

Ett treårskontrakt och nu slipper AIK alltså stjärnan i kommande kval.

Så här beskrev manager Bradley en affär med Burke strax innan den blev klar:

– Det finns intresse för Graham och vi har blivit kontaktade av flera olika klubbar, bekräftade manager Bradley för Irish Mirror.

– Det har funnits kontakter i flera månader kring hans namn. Det är svårt när någon lyckas som han har gjort. Det är svårt som manager att gömma sin spelare när det går bra.

Och inte heller hymlade han med den illa tajming det handlar om.

Helst ville han bara be klubbledningen att säga nej till allt – men men det gick alltså till sist inte.

– Det är ju en mardröm just nu. Helst vill man ju bara säga till alla som är intresserade: ”Get away’. We don’t have to sell anyone”.

Nu kostade han cirka 4 000 000 att lösa. Detta i kronor.

– . Det är klart att vi inser att om klubben får ett tillräckligt bra bud så måste vi lyssna, fortsatte han för Irish Mirror

– Det är klart att det är så det fungerar. Något annat vore dumt mot både spelaren och klubben.

Till saken hör att Burke de senaste tiden gjort bra reklam för sig själv – i landskampen mot Frankrike i Paris i början av månaden. Ett inhopp där.

Irlands kapten Seamus Coleman visade också att han var imponerad av debutanten liksom förbundskapten Martin ONeill som tog ut 24-åringen även till den påföljande landskampen mot USA. Seger 2-1 och Burke målskytt, något som alltså fick Preston att slutgiltigt slå till.