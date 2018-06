Foto: Bildbyrån

Jo Inge Berget lämnade Malmö FF i vintras, detta efter två SM-guld och ett gruppspel i Champions League. Väl i New York City har norrmannen fortsatt succén och i natt gjorde han båda lagets mål i 2-1-segern mot Toronto. Det första var riktigt läckert då han felvänd klackade in bollen i nät. Spana in fullträffen nedan!