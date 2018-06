Östersund står sedan 48 timmar tillbaka utan tränare. Samtidigt har basen Daniel Kindberg hävdat att man inte ens är nära Graham Potters ersättare. Men det händer saker i kulisserna.

– Ja, du…när träffar vi första kandidaten? Det blir förmodligen i helgen. Vi har flera namn vi tittar på så det blir det första namnet vi träffar, avslöjar Kindberg på nationaldagen för FotbollDirekt.se.

Azrudin Valentic och Nebojsa Novakovic är de enda nämnda namnen än så länge i Östersunds nyuppstartade tränarjakt.

I övrigt är det tomt på rykten.

Frågan är hur länge Östersunds ledning lyckas hemlighålla vilka man nu har ringat in och kommer att gå vidare för snara möten med?

Klart är i alla fall att det nu förbereds aktiviteter för att på bara några veckor bygga upp ett helt nytt tränarteam.

Men det är något som sker under stort hemlighetsmakeri.

Frågan är om vi inom kort får se Daniel Kindberg på någon smygtagen bild liknande GP i somras när Olof Mellberg fångades på bild utanför Mats Grens lägenhet i Göteborg?

– Haha, det hoppas jag inte. Vi kommer att vara mycket försiktiga, börjar Daniel Kindberg för FotbollDirekt.se när han ombeds att kommentera jobbet med Potters ersättare:

– Ja, men det är milt uttryckt intensivt. Som det ska vara. Jag klagar inte. Ja, du…när träffar vi första kandidaten? Det blir förmodligen i helgen. Vi har flera namn vi tittar på så det blir det första namnet vi träffar. Men var det sker och vem det är – är ju ingenting jag kan berätta.

När vill ni ha en ersättare på plats, har ni satt en deadline?

– Nej, men sådant ska man inte hålla på med. Det här ska få ta tid. Nej, vi börjar inte från noll. Det har hela tiden funnits en plan för hur vi ska bete oss den dag när Graham Potter slutar. Nej, Graham har ingen del i vem vi kommer att välja och han vet inte heller vilka namn vi tittar på. Han är inte på något vis inblandad i det här arbetet.

Men det är en situation som är skyndsam för Östersund.

I någon mån kan den kanske jämföras med Hammarby som också var tränarlösa under några veckor i början av året sedan Jakob Michelsen hade fått sparken, i väntan på att Stefan Billborn skulle bli klar.

Men det var off season. ÖFK:s situation utspelas nu mitt under pågående säsong.

– Oavsett hur man ser på det, vad man jämför med: det här ska få ta tid. Jag kan konstatera att spelarna kommer tillbaka den 13 juni. Jag kan också konstatera att vi har vår första match den 20 juni liksom att vår första match i allsvenskan efter VM-uppehållet är den 9 juli. Det enda som är säkert är att då ska vi ha klart med vårt nya team. Helst innan men som allra senast då, fortsätter Daniel Kindberg.

Ordföranden fortsätter med hur han och ansvariga i ÖFK nu jämte lika mycket engagerar sig i spelarna för största möjliga trygghet.

– Vi redovisar för spelarna hur det ser ut. Hur vårt arbete utvecklas. Vi vill se våra spelare i ögonen: ”Det här har vi på gång” – och hur deras uppgift är enbart det sportsliga och hur vi tar hand om resten, och att resten kommer att bli bra. Det är nu vi ska ta nästa steg mot mästerskapet. Våra kvaliteter kommer inte att försvinna, det kan jag lova dig.