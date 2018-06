Foto: Bildbyrån

Inte en enda spelare från Göteborg var med och spelade U19-EM i Georgien förra sommaren, men när Sveriges U17-landslag i maj tog sig till kvartsfinal i EM-slutspelet fanns hela fem spännande namn från 031-regionen med. FotbollDirekts Casper Nordqvist bloggar nedan om talangerna i väst.

”Vad håller Göteborg på med?”. Den frågan ställde jag mig i ett 40-gradigt Tbilisi förra sommaren. Jag var där och bevakade det svenska U19-landslaget som lirade EM i Georgien och det var under gruppbild på träningen som allt blev så tydligt.

De åtta skåningarna stod upp, de åtta stockholmarna satt ner. Resterande två spelare som inte kom från varken Skåne eller Stockholm (Jesper Karlsson och Calle Johansson) fick ligga ner. Inte en enda spelare som var med och representerade Blågult i Georgien kom från Göteborg.

Visserligen tvingades Blåvitts Pontus Dahlberg och August Erlingmark likt Häckens Daleho Irandust tacka nej, men det tvingades ju även MFF-spelarna Mattias Svanberg och Dennis Hadzikadunic göra, så även 08-killarna Leo Bengtsson, Marcus Degerlund (båda Hammarby) och Felix Beijmo (Djurgården).

Så ja, det var minst sagt anmärkningsvärt att inte en enda spelare från landets näst största stad hade med någon spelare till Georgien.

Sverige åkte ur EM-slutspelet redan i gruppspelet och därmed slutade resan för P98-landslaget. För tre av spelarna fortsatte dock landslagsäventyret på ungdomsnivå. BP-produkten Joseph Colley samt MFF-fostrade Anel Ahemdhodzic och Teddy Bergqvist är alla födda 1999 och var därmed med i Jönköping/Huskvarna i oktober och EM-kvalade till nästa U19-EM.

Jag fanns på plats i Småland för att bevaka det hela och då fanns ändå representanter från Göteborg, två stycken till och med. Det stora Blåvittlöftet Adil Titi var given på mittfältet och Häckens anfallare Joel Mumbongo fungerade som en vass inhoppare.

Just Titi fick stort förtroende av Poya Asbaghi under försäsongen och satt på bänken i allsvenskan redan i slutet av förra säsongen, men det har fortfarande inte blivit något allsvenskt framträdande.

FotbollDirekt kunde i början av januari avslöja att Mumbongo rest till England för att provspela med Brentfords U23-lag. Något kontrakt blev det inte och i mars skrev 19-åringen i stället på för Utsikten i division 1 och lämnade därmed Häcken, där han inte hade fått speltid.

Sverige tog sig vidare från kvalrundan i oktober och när Elite Round väl skulle spelas i Rumänien i våras (sista kvalet till EM) fanns Mumbongo inte med.

Det nya U19-landslaget lyckades inte upprepa det som 98:orna gjorde året innan, att kvala in till EM.

LÄS: RANKAR MALMÖS FEM STÖRSTA TALANGER

Det gjorde dock P01-landslaget, som i maj spelade U17-EM i England. Lagkapten var Kevin Ackermann, hemmahörande i Häcken. Det stora affischnamnet var Blåvitts Benjamin Nygren, en enorm anfallstalang som nyligen kritade på ett a-lagskontrakt med klubben. 17-åringen gjorde dessutom mål i öppningsmatchen mot Slovenien! Just Nygren är superspännande. I genrepet mot Örgryte inför årets allsvenska hoppade han in och nickade in matchens enda mål.

Precis som i fallet Adil Titi har Nygren inte debuterat i allsvenskan, men han är ju född 2001!

Men det var inte bara Nygren från Blåvitt som fanns med och spelade U17-EM i England. Snacka om revansch efter noll representanter i Georgien, för nu fanns förutom Nygren även backarna Rasmus Wikström och Sebastian Ohlsson samt mittfältaren Noah Alexandersson med, den sistnämnde son till forne landslagsstjärnan Niclas Alexandersson. Hela fyra spelare från Blåvitt alltså som var med i England och det gjorde IFK Göteborg till den klubb som hade flest namn med i U17-EM!

Med andra ord har vindarna vänt. Min fråga i ett hett Tbilisi om vad Göteborg håller på med känns helt plötsligt obefogad. Blåvitt har gjort något väldigt rätt med sin talangverksamhet och så även Häcken vars Kevin Ackermann debuterade i allsvenskan i fjol som 15-åring!

”Din tid kommer” sjunger göteborgaren Håkan Hellström i en av alla sina låtar. Kanske är Göteborgs tid som talangstaden nummer ett nu kommen!