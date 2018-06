Foto: Bildbyrån

Efter varje omgång utser FotbollDirekts redaktion omgångens bästa elva: FD-elvan. Vilken formation den utgår från ändras beroende på vilka spelare som är de bästa spelarna. Nedan är sammanställningen med alla spelare som varit med i veckans lag under de första 11 omgångarna.

Namn, klubb, antal uttagningar i veckans lag.

MÅLVAKTER

Nikola Petric, IF Brommapojkarna (3)

Marko Johansson, Trelleborgs FF (2)

Budimir Janosevic, AIK (1)

Peter Abrahamsson, BK Häcken (1)

William Eskelinen, Gif Sundsvall (1)

Isak Pettersson, IFK Norrköping (1)

Johan Dahlin, Malmö FF (1)

Oscar Jansson, Örebro SK (1)

FÖRSVARARE

Alexander Milosevic, AIK (4)

Andreas Johansson, IFK Norrköping (3)

Viktor Elm, Kalmar FF (3)

Marcus Danielsson, Djurgårdens IF (2)

Björn Paulsen, Hammarby IF (2)

Neto Borges, Hammarby IF (2)

Filip Dagerstål, IFK Norrköping (2)

Oscar Lewicki, Malmö FF (2)

Robert Lundström, AIK (1)

Rasmus Lindkvist, AIK (1)

Per Karlsson, AIK (1)

Kebba Ceesay, Dalkurd FF (1)

Alex De John, Dalkurd FF (1)

Niklas Gunnarsson, Djurgårdens IF (1)

Jonas Olsson, Djurgårdens IF (1)

David Myrestam, Gif Sundsvall (1)

Carl Starfelt, IFK Göteborg (1)

André Calisir, IFK Göteborg (1)

Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (1)

Jon Gudni Fjoluson, IFK Norrköping (1)

Alexander Blomqvist, Trelleborgs FF (1)

Daniel Björnquist, Örebro SK (1)

MITTFÄLTARE

Nahir Besara, Örebro SK (4)

Jonathan Ring, Djurgårdens IF (3)

Romain Gall, Gif Sundsvall (3)

Jiloan Hamad, Hammarby IF (3)

Serge-Junior Martinsson Ngouali, Hammarby IF (3)

Kristoffer Olsson, AIK (2)

Alexander Faltsetas, BK Häcken (2)

Yukiya Sugita, Dalkurd FF (2)

David Batanero, Gif Sundsvall (2)

Ken Sema, Östersunds FK (2)

Hosam Aiesh, Östersunds FK (2)

Tesfaldet Tekie, Östersunds FK (2)

Nabil Bahoui, AIK (1)

Erik Friberg, BK Häcken (1)

Fredrik Ulvestad, Djurgårdens IF (1)

Muamer Tankovic, Hammarby IF (1)

Jeppe Andersen, Hammarby IF (1)

Imad Khalili, Hammarby IF (1)

Mix Diskerud, IFK Göteborg (1)

Sebastian Ohlsson, IFK Göteborg (1)

Arnor Sigurdsson, IFK Norrköping (1)

Gudmundur Thorarinsson, IFK Norrköping (1)

Herman Hallberg, Kalmar FF (1)

Isak Magnusson, Kalmar FF (1)

Fouad Bachirou, Malmö FF (1)

Bonke Innocent, Malmö FF (1)

Filip Rogic, Örebro SK (1)

ANFALLARE

David Moberg Karlsson, IFK Norrköping (4)

Tino Kadewere, Djurgårdens IF (4)

Paulinho, BK Häcken (2)

Linus Hallenius, Gif Sundsvall (2)

Pa Dibba, Hammarby IF (2)

Nikola Djurdjic, Hammarby IF (2)

Elias Már Omarsson, IFK Göteborg (2)

Kennedy Igboananike, Örebro SK (2)

Henok Goitom, AIK (1)

Tarik Elyounoussi, AIK (1)

Viktor Lundberg, BK Häcken (1)

Mohamed Buya Turay, Dalkurd FF (1)

Kerim Mrabti, Djurgårdens IF (1)

Issam Jebali, IF Elfsborg (1)

Alexander Jeremejeff, Malmö FF (1)

Markus Rosenberg, Malmö FF (1)

Dino Islamovic, Östersunds FK (1)

Redaktionens elva:

Nikola Petric, IF Brommapojkarna

Alexander Milosevic, AIK

Viktor Elm, Kalmar FF

Andreas Johansson, IFK Norrköping

Romain Gall, Gif Sundsvall

Serge-Junior Martinsson Ngouali, Hammarby IF

Jiloan Hamad, Hammarby IF

Nahir Besara, Örebro SK

Tino Kadewere, Djurgårdens IF

Pa Dibba, Hammarby IF

David Moberg Karlsson, IFK Norrköping

FOTNOT: Två matcher som ingår i omgång 16 är redan spelade, Sirius-AIK och Malmö FF-Djurgården. Spelare som medverkade där är aktuella för FD-elvan när den omgången avslutas med resterande matcher i augusti.