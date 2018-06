Foto: Bildbyrån

FotbollDirekts krönikör Magnus Österberg här om vårens allsvenska och sitt eget tips innan säsongen – och så det blivit i verkligheten. Och han är kritisk bland annat till MFF, Blåvitt och Elfsborg. Här lagen utanför topp-6.

Kalmar FF:

Magnus Österbergs kommentar:

– Här är det rejäl dumstrut på mig i dagsläget. Jag hade ingen känsla alls för att Kalmar skulle lyfta gentemot förra året, tvärt om faktiskt. Truppen såg skör och tunn ut och Rasmus Elms vara eller icke vara kändes för viktigt. Några fina värvningar ”under radarn” för de flesta har visat att den känslan från mig var helt fel. Så kan det gå. Nu är det som sagt massor av fotboll kvar att spela men ingenting tyder på lagets spel ska krackelera och att ett ras i tabellen ska ske. Nanne Bergstrand har lyckats riktigt bra med det här bygget hittills. Laget har visserligen bara gjort tretton mål på elva matcher men ändå ståtar man med 17 poäng, det är bra gjort. Nanne har, till skillnad från många av sina tränarkollegor, dessutom lyft fram en ung spelare under våren. Nisse Fröling (18 år) en mittfältare som ser riktigt spännande ut. Förra gången Bergstrand gjorde på liknande sätt gick det ju ganska bra för Kalmar… Mitt tips innan säsongen: 15

BK Häcken:

Kommentar:

– Nej det vill sig inte riktigt för Andreas Alms gäng från Hisingen och en mittenplacering är så klart sämre än vad de hade hoppats på själva. Spelare för spelare så har man en riktigt bra trupp och startelvan känns stark inför varje match. Men det ska ju spelas fotboll också. Har dragit på sig röda kort och känslan är att det varit irriterat och obalanserat i allt för stor utsträckning. Jag tror dock att Häcken kommer att göra en bättre höst och plocka ett par placeringar i tabellen men att man når så högt som Europaplatserna tror jag inte. Klubben har kapital och kanske smäller det till i transferfönstret, det är väl det enda som kan förändra deras chanser. Mitt tips innan säsongen: 7

GIF Sundsvall:

Kommentar:

– I höstas skrek man på Joel Cedergrens avgång, de rösterna är knäpp tysta idag. Giffarna har stundtals imponerat och de har verkligen förtjänat sina poäng. Jag var ganska säker på att det skulle bli en hård kamp för nytt kontrakt, men just nu är det ingenting som tyder på det. En skral ekonomi har tvingat klubben att vara kreativa när det gäller att hitta spelare. De spanska influenserna är hur lyckade som helst och bidrar stort till att man nu får betalt för den spelidè man jobbar efter. En nytänd Linus Hallenius och Romain Gall som sköter det mesta offensivt har också gett laget ett rejält lyft. Det lär knappast bli tal om några stora förändringar i truppen under transferfönstret men den trupp man har nu räcker gott och väl. Mitt tips innan säsongen: 14

Malmö FF:

Kommentar:

– Oj oj oj. Vilken tung vår det har varit för det lag som väldigt många skulle ligga i den allra yppersta toppen. Strul på sidan om (Sarfo), värvningar som inte lyckats och så klart uteblivna resultat. Förlusten i cupfinalen blev liksom symbolisk för ett regerande mästarlag som inte alls kommit upp i standard. Kontentan blev att tränaren Magnus Pehrsson fick lämna sitt uppdrag och sportchefen Daniel Andersson som tillfälligt (?) tagit över. Det har inte blivit så mycket bättre, i alla fall inte resultatmässigt. Fyra poäng på tre matcher är inte godkänt för Malmö FF oavsett vilka man har mött. Nu väntar en tid med spekulationer om vem som ska ta över laget eller om Andersson själv ska köra vidare. Det kommer ett extremt viktigt kval till Champions League och frågan är om Andersson kan hålla både sportchefsjobbet och tränarjobbet i fokus under en sådan viktig och intensiv period. Jag vet inte. Pengar finns och självklart är det så att exempelvis Arnor Traustasson och Fouad Bachirou kommer att bidra mer bara de håller sig friska, där finns mycket potential att hämta. Daniel Andersson måste dock hitta en offensiv, kreativ mittfältare så att balansen i laget blir bättre. Utan en spelare med de egenskaperna spelar det mindre roll vem som är tränare, det kommer att se likadant ut. Jakten på guldet är nog helt kört, jakten på Europaplatserna lever ett par omgångar till. Mitt tips innan säsongen: 2

IFK Göteborg:

Kommentar:

– Det var väldigt låg profil på Blåvitt innan säsongen och man var extremt tydliga med att det handlar om ”ombyggnation”. Jo tack, det ser vi. Spelet har varit sådär, resultaten har varit sådär och nu gäller det att man gör rätt saker under uppehållet. Pontus Dahlberg drar till Watford och det innebär lite pengar in på kontot för klubben. Allt kan inte användas till nya spelare, frågan är hur mycket, hur lite? – men nog behöver man ge tränare Poya Asbaghi lite fler spelare som håller måttet att jobba med. Det är han värd. En ambitiös tränare. Gustav Engvall har inte alls levererat vilket nog alla både trodde och hoppades på. IFK Göteborg av idag är inte IFK Göteborg som det en gång har varit. Ambitionerna om ombyggnation är givetvis korrekta och kommer i rättan tid men samtidigt måste man se sig noga om så att det inte blir en dramatisk höst runt de nedre strecken. Jag vet inte om det här nybygget klarar det. Mitt tips innan säsongen: 8

IF Elfsborg:

Kommentar:

– Ny tränare i Jimmy Thelin med ambition om att ”bytta om” Boråslaget som hade ett väldigt tufft 2017. Det har inte alls börjat bättre och frågan är vart både laget och klubben är på väg? Elfsborg har givetvis lika många matcher kvar att vända på den dåliga trenden men det har varit svårt att hitta ljusglimtar i denna vår. Nu kommer ett transferfönster och nog måste Stefan Andreasson smida planer på att uppgradera truppen och ge Jimmy Thelin chansen att balansera om sin trupp. Jag kan inte dra mig till minnes när en allsvensk trupp innehöll så många centrala mittfältare som läget är i laget nu. En ny forward? En mittback som kan stänga igen försvaret? Jag vet inte vad, men klart är att ombyggnationen av Elfsborg kräver fler kompetenta spelare, annars kan detta förvandlas till en kamp för bara undvika de obehagliga strecken som finns strax under nuvarande placering. Mitt tips innan säsongen: 9

Trelleborg:

Kommentar:

– En försiktig försäsong och inga nyförvärv som det snackades så väldigt mycket om och dessutom förlorade man sin skyttekung, Salif Camara Jönsson, som trasade sönder knät. Men Trelleborg har gjort det bra och man har gjort det på ett sätt som vi inte är vana att förknippa med TFF och ”Tjongavallen. Det är ett klart mer spelande lag och strategin med att låna unga MFF:are bär frukt. Kraven på tränare Patrick Winqvist kan inte vara högre än att klara nytt kontrakt och det har man stora möjligheter att göra. Det kommer inte att bli lätt, men TFF har presterat bättre än vad jag trodde att de var kapabla till. Mitt tips innan säsongen: 16

BP:

Kommentar:

– Den superlyckade tränarduon Olof Mellberg och hans assisterande tränare, Azrudin Valentic lämnade klubben och det gällde även ett antal spelare. In som tränare kom portugisen Luis Pimenta som inte har haft det lätt under våren. Laget har stora problem med målskyttet (åtta gjorda mål på elva matcher) och här behöver sportchefen Daniel Majstorovic agera om laget ska kunna kriga sig till nytt kontrakt. Sålde lovande Viktor Gyökeres till Brighton och där försvann mycket offensiva kvaliteter. Har visat upp sitt kunnande under kortare perioder och har också bjudit på några riktigt tama insatser. Det kommer att bli tufft and undvika de tre sista platserna om inget görs i transferfönstret. Mitt tips innan säsongen: 13

Dalkurd:

Kommentar:

– En nykomling som inte har gjort det enkelt för sig under sin allra första säsongen i allsvenskan. Flyttade sin verksamhet från Borlänge till Uppsala bara för att sedan tvingas spela sina ”hemmamatcher” i Gävle. Det är så klart inte optimalt. Jag trodde på förhand att de skulle värva ett par ”klasspelare” enligt konceptet ”en i varje lagdel” men så blev det inte riktigt. Har resurser att värva och det måste man göra om man ska ha en rimlig chans att klara nytt kontrakt. Värvade erkänt vasse Muhamed Buya Turay och han måste hållas frisk. Lite stökigt på andra nivåer också och strax innan uppehållet fick Azrudin Valentic lämna sitt uppdrag som huvudtränare. Nu väntar ny tränare och ett par spelare in. Det kan gå, men det kommer bli väldigt svårt. Mitt tips innan säsongen: 11

IK Sirius:

Kommentar:

– Brutala skadebekymmer har satt laget i en riktigt jobbig situation. Förra årets succéartade inledning är det kanske inte så lätt att komma ihåg när man ser hur det ser ut idag. Tappade hyperviktige och väldigt duktiga målvakten Joshua Wicks då denne ertappats med otillåtna substanser i blodet och det var verkligen inte vad man behövde. Gjorde en sen värvning i Omar Eddahri men där har man redan brutit kontraktet då det tydligen ”skar sig” mellan honom och tränarduon. Måste få tillbaka spelare ifrån rehabträning och i den bästa av världar även utöka sin trupp med ett par spelare till. Firma Bergstrand/Lagerlöf har gjort ett fantastiskt bra jobb och tagit laget hela vägen från division 1. Nu måste duon få lite pengar att jobba med för att kunna stoppa raset innan det är för sent. Mitt tips innan säsongen: 10

Mitt tips i sin helhet innan seriestart.

1.AIK

2. Malmö FF

3. IFK Norrköping

4. Östersunds FK

5. Djurgården

6. Hammarby

7. BK Häcken

8. IFK Göteborg

9.IF Elfsborg

10 .IK Sirius

11. Dalkurd

12. Örebro SK

13. BP

14. GIF Sundsvall

15. Kalmar FF

16. Trelleborg