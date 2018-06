Foto: Bildbyrån

Björn Paulsen uppges som aktuell för Bröndby och har överhuvudtaget hyllats för sina insatser i Hammarby under våren. En av allsvenskans bästa spelare, rent av den allra bästa under vårsäsongen? Ja, enligt analysföretaget Twelve.

Hammarby leder allsvenskan efter vårsäsongen, och Björn Paulsen har varit en viktig pjäs i försvaret. Dansken har spelat 90 minuter i samtliga matcher under våren, och ryktas nu kunna lämna Bajen för utlandet.

Paulsen har hyllats för sina insatser, och enligt analysföretaget Twelve så är han rent av bäst i allsvenskan. Twelve har utvecklat en algoritm som mäter spelarnas prestationer på planen. Algoritmen är skapad av David Sumpter, professor matematik vid Uppsala Universitet. Sumpter har under flera år studerat fotbollspelares prestationer och skrivit boken ”Soccermatics – Mathematical Adventures in the Beautiful Game”. Han har även varit rådgivare åt Premier League-klubbar.

I korthet så fungerar det enligt följande – Twelves CEO Marcus Lådö förklarar poängsystemet:

– Varje bollkontakt får en poäng baserat på hur det bidrar till att skapa målchanser eller förhindra målchanser. Poängsystemet utgår från mål som ger 1000 poäng och alla andra prestationer sätts i relation till det, säger han till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Så om en passning ökar chansen att ett lag ska göra mål till 5 % så ger vi den passningen 50 poäng. Om en försvarare tar tillbaka bollen i en position där det blir mål 23 % av tillfällena så får försvararen 230 poäng. För den som känner till begreppet “expected goals” så är poängsystemet just detta, men över hela planen för alla moment.

Poängen delas in i Attack, Defense, Off the ball, Shots och Errors.

* Attack: Passningar eller dribblingar av en spelare som poängsätts baserat hur det ökar chansen till att egna laget gör mål.

* Defense: Brytningar och rensningar av en spelare som poängsätts baserat på hur det minskar chansen till att motståndarlaget gör mål.

* Off the ball: Om en spelare varit aktiv i närheten av bollen och på så vis bidragit till att pressa motståndaren.

* Shots: Skott som poängsätts utifrån vilken position de tas ifrån och hur stor sannolikhet det är att det blir mål.

* Errors: Misstagen sträcker sig över alla ovanstående kategorier och visar en sammanställning av alla negativa poäng.

367 allsvenska spelares prestationer under våren har mätts och poängsatts. Här nedan de 20 spelarna med högst poäng totalt:

1. Björn Paulsen, Hammarby: 15 733 poäng

2. Kristoffer Olsson, AIK: 14 063 poäng

3. Carl Starfelt, IFK Göteborg: 13 972 poäng

4. Viktor Elm, Kalmar: 13 790 poäng

5. Jiloan Hamad, Hammarby: 13 385 poäng

6. André Calisir, IFK Göteborg: 13 235 poäng

7. Lasse Nielsen, Malmö FF: 13 231 poäng

8. Andreas Johansson, IFK Norrköping: 12 884 poäng

9. Nahir Besara, Örebro: 12 873 poäng

10. Marcus Danielsson, Djurgården: 12 845 poäng

11. Tino Kadewere, Djurgården: 12 669 poäng

12. Alexander Milosevic, AIK: 12 657 poäng

13. Sebastian Eriksson, IFK Göteborg: 12 118 poäng

14. Brwa Nouri, Östersund: 12 084 poäng

15. Mix Diskerud, IFK Göteborg: 11 843 poäng

16. David Batanero, Gif Sundsvall: 11 769 poäng

17. Kebba Ceesay, Dalkurd: 11 697 poäng

18. Romario, Kalmar: 11 638 poäng

19. Sotirios Papagiannopoulos, Östersund: 11 600 poäng

20. Carlos Gracia, Gif Sundsvall: 11 593 poäng

Vad gäller högst poäng per spelade minuter så är det trippelt Hammarby i topp:

1. Björn Paulsen, Hammarby: 15 733 poäng / 1 036 minuter

2. Jiloan Hamad, Hammarby: 13 385 poäng / 885 minuter

3. Nikola Djurdjic, Hammarby: 10 130 poäng / 691 minuter

4. Paulinho, Häcken: 11 407 poäng / 792 minuter

5. Viktor Elm, Kalmar: 13 790 poäng / 981 minuter

6. Marcus Danielsson, Djurgården: 12 845 poäng / 941 minuter

7. Carl Starfelt, IFK Göteborg: 13 972 poäng / 1 032 minuter

8. Alexander Milosevic, AIK: 12 657 poäng / 937 minuter

9. Lasse Nielsen, Malmö FF: 13 221 poäng / 990 minuter

10. Juanjo Ciércoles, Gif Sundsvall: 10 564 poäng / 800 minuter

11. David Batanero, Gif Sundsvall: 11 769 poäng / 903 minuter

12. Carlos Gracia, Gif Sundsvall: 11 531 poäng / 885 minuter

13. Kristoffer Olsson, AIK: 14 063 poäng / 1 095 minuter

14. André Calisir, IFK Göteborg: 13 235 poäng / 1 032 minuter

15. Martin Rauschenberg, Brommapojkarna: 10 719 poäng / 837 minuter

16. Brwa Nouri, Östersund: 12 084 poäng / 953 minuter

17. Nahir Besara, Örebro: 12 873 poäng / 1 028 minuter

18. Andreas Johansson, IFK Norrköping: 12 884 poäng / 1 035 minuter

19. Erik Friberg, BK Häcken: 11 385 poäng / 930 minuter

20. Tom Pettersson, Östersund: 10 710 poäng / 882 minuter

Twelves ”vårens elva”, i ett 4-4-2-system:

Målvakt: Lucas Hägg Johansson, Kalmar:

Försvarare:

Björn Paulsen, Hammarby: 15 733 poäng

Carl Starfelt, IFK Göteborg: 13 972 poäng

Viktor Elm, Kalmar: 13 765 poäng

André Calisir, IFK Göteborg: 13 235 poäng

Mittfältare:

Kristoffer Olsson, AIK, 14 167 poäng

Jiloan Hamad, Hammarby, 13 385 poäng

Nahir Besara, Örebro, 12 886 poäng

Brwa Nouri, Östersund, 12 084 poäng

Anfallare:

Tino Kadewere, Djurgården: 12 669 poäng

Paulinho, Häcken: 11 402 poäng

På Twelves hemsida finns fullständig statistik och poäng på samtliga spelare.