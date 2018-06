Foto: Bildbyrån

Gershon Koffie kom som ett högt aktat namn till Hammarby inför fjolårssäsongen, men har inte alls kommit till sin rätt. Nu står det klart att Bajen bryter med ghananen.

Det var inför förra säsongen som Gershon Koffie värvades in till Hammarby från MLS-klubben New England Revolution. Ghananen spåddes bli en nyckelspelare på Bajens mittfält, men tränaren Jakob Michelsen lät honom bara spela i en allsvensk match under våren och till sommaren lånades Koffie ut till just New England Revolution.

Till den här säsongen återvände den defensiva mittfältaren till Bajen, men inte heller nya tränaren Stefan Billborn har valt att satsa på 26-åringen – som bara fått hoppa in i ett allsvenskt möte i år.

Nu står det klart att Hammarby bryter med Koffie, som hade kontrakt över 2019 års säsong.

– Vi vill rikta ett stort tack till Gershon för den här tiden. Han hamnade i en svår sits här, men har hela tiden uppträtt med hundraprocentig professionalitet, och det ska han ha all heder för. Vi önskar honom stort lycka till i hans fortsatta fotbollskarriär, säger sportchefen Jesper Jansson till Hammarbys hemsida och Gershon Koffie fyller på:

– Jag har diskuterat min situation med Hammarby och det var jag som föreslog den här lösningen. Det är med ömsesidig respekt vi går skilda vägar, och jag önskar det bästa för Hammarby. Hoppas att laget håller i sin serieledning och vinner ligan.