Foto: Bildbyrån

Falkenberg krossade Värnamo med 4-1 på bortaplan under tisdagskvällen. Hallandslaget är ny serieledare i superettan och Helsingborg petades ner till en fjärdeplats.

Efter att trillat ur allsvenskan 2016 går Falkenberg nu som tåget i superettan. Under tisdagskvällen körde de över Värnamo på bortaplan och vann med hela 4-1 efter mål av Erik Pärsson, Per Karlsson, Robin Östlind och Chisom Egbuchunam. Hemmalagets mål gjordes av Daniel Ask då han kvitterade till 1-1 i den första halvleken.

Falkenbergs seger innebär att de nu leder superettan på sina 23 poäng efter tio omgångar, en pinne före tvåan Örgryte och två före trean AFC Eskilstuna. Helsingborg, som spelat en match färre än de övriga topplagen, petades nu ner till fjärdeplats i tabellen. Skåningarna har 20 poäng.

Värnamo är fortsatt delad jumbo ihop med Frej. De två lagen har endast spelat ihop fem pinnar på sina tio matcher.