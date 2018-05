”Alla dynastier tar förr eller senare slut, men de behöver inte tvunget göra det plötsligt knall och fall.” Så skriver i dag SVENSKA FANS MFF-redaktion efter nu senast 1-1 mot Dalkurd.



”Måndag morgon. Suck”.

Där en av många reaktioner över Malmös avslutning innan uppehållet. Nye Daniel Andersson har i och för sig två raka utan förlust men poängtapp hemma mot Dalkurd gör att allt fler känner att någon Andersson-effekt inte syns. Inte ännu.

”Lång och rälig höst som väntar”.

”Den direkta Daniel Andersson-effekten som skulle infinna sig efter Magnus Pehrssons avsked resulterade alltså i fyra poäng av nio möjliga. Godkänt? Fall framåt? Same same, but different?”.



SVENSKA FANS skribent visar nu oro för att året redan är förlorat.

”Jag vet inte det heller. Det har gått så fort allting”.

”Från ”…kill you in the second half” till ”stjärnorna står inte rätt”. Från att skrytsamt skylta med den andra stjärnan till att behöva undvika den pånyttfödde hammarbyaren till kollega som förra veckan utbrast: Visst fan, Hamad har ju spelat i Malmö! Från Hamads framgång till vår egen kräftgång”.

I övrigt så jämför man med utländska storklubbar och deras problem.

Som Real Madrid i år i ligan men om den jämförelsen å andra sidan görs så finns det ju hopp (Champions League-segern).

”Visst, allt är inte svart eller vitt, katastrof eller succé. Inte ens för de största storlagen. Alla dynastier tar förr eller senare slut, men de behöver inte tvunget göra det plötsligt knall och fall”.