Det rullar och studsar vidare i våra kära serier, både i den norra och i den södra börjar tabellerna så smått att ”sätta” sig. Och så många spännande namn det finns. Har man sett Robin Jansson från Oddevold till AIK så finns garanterat många liknande spännande spelare.

I den södra serien har storfavoriten Mjällby numera intagit den tron de allra flesta har tippat dem att sitta på vid säsongens slut.

Frågan är om de från och med nu tar det befälet? Den tidigare Häcken-talangen Robert Lipovac såg dock till att topplaget åkte på en förlust när han i den 88:e minuten satte dit 3-2 för sitt Utsikten. En väckarklocka för laget från Listerlandet månne? Nu väntar Grebbestad på hemmaplan i nästa omgång, en match där hemmalaget knappast snubblar igen?

I övrigt i den södra serien måste vi lyfta de två nykomlingarna Torns IF och Tvååkers IF som envist hänger med i tabelltoppen.

Visst är det massor av matcher kvar att spela men båda lagens inledningar är minst sagt imponerande. Lilla Torns IF krigar vidare och ser allt mer ut att bli en rejält obehaglig överraskning för många av de större ”drakarna” i serien.

Bekymmerslösa och med en tydlig ”underdog-stämpel” plockar man poäng efter poäng. Hur länge ska de övriga lagen vänta innan de tar det här gänget på allvar? Mitt tips är att ändra inställning omgående.

Tvååker är inne på samma spår. Ledda av den före detta Helsingborgsspelaren Mattias Lindström har nykomlingarna radat upp segrar i rask takt. Laget har nu i två raka omgångar, båda på bortaplan, hållit nollan och dessutom avgjort i matchernas slutskede. En obehaglig motståndare som aldrig slutar jobba.

I den norra serien såg vi serieledande Västerås SK lämna planen utan både mål och poäng för första gången den här säsongen. Assyriska avgjorde med ett sent mål genom inhoppande Kevin Krans. VSK har startat felfritt och nu får vi se hur man reagerar efter första fartguppet.

En förlust svider alltid men i VSK:s fall kan det rent av vara ”bra”. Nu, om inte förr, blev man påminda om att ingenting kommer gratis och att hårt jobb är det enda som ger resultat. Bortamatchen mot Sandviken får bli en vägvisare om framtiden.

Assyriska har sakta men säkert fått ordning på sitt spel. Som det ser ut nu är det nog Assyriska som har störst möjligheter att hota VSK om seriesegern. Men det återstår som sagt väldigt mycket fotboll att spela.

I botten av serien är det tufft för nykomlingarna Skellefteå men senast lyckades man klara 3-3 på bortaplan mot erkänt starka Akropolis. Leo Englund stor poängräddare för västerbottningarna med två mål. Kommande omgång väntar bottenkollegorna Arameisk-Syrianska IF. Botkyrka gänget som för övrigt avslutade samarbetet med sin tränarduo efter den förra omgången. Det betyder att man nu, sju omgångar in i serien, alltså har avverkat två tränare. Tredje gången gillt månne?

Även i den norra serien måste jag fortsatt lyfta på hatten för nykomlingar. BK Forward hänger med och 1-1 på bortaplan mot Sollentuna är ytterligare ett kvitto på att laget håller måttet.

Omgångens man då? Ja Timothy McNeil i Team TG skickade in tre bollar i 4-2 segern på bortaplan mot Arameisk-Syrianska. Den mångsidige forwarden verkar därmed ha hittat formen. Räkna med att han lär klättra i skytteligan, han är nämligen en av seriens allra bästa forwards. Jag har sagt det tidigare, säger det nu igen: Han borde vara intressant för allsvenska klubbar. Han har kapacitet att spela på den nivån.Visst är han 27 år men kan Robin Jansson gå från Oddevold till AIK så…