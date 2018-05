Foto: Bildbyrån

AIK fick bara med sig 1-1 från Friends efter ett sent kvitteringsmål av Saman Ghoddos, en missräkning för Gnaget som jagar serieledande Hammarby. FD:s Casper Nordqvist ger nedan sina intryck från drabbningen.

FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER AIK – ÖSTERSUND 1-1

AIK:s ledningsmål?

– Tja, hade inte Elfsborg svarat för två helt sjuka självmål mot Häcken hade Noah Sonko Sundbergs galna passning rakt in i planen som ledde fram till AIK:s ledningsmål varit kvällens märkligaste incident. Forne AIK-backen slog en galen pass i sidled mot Andreas Andersson, men målvakten stod flera meter därifrån och nådde av naturliga skäl inte bollen. I stället störtade Anton Salétros fram och spelade in till Nabil Bahoui som enkelt kunde slå in bollen i det öppna målet. Ett jättemisstag av Sonko Sundberg, förstås…

Men förtjänade AIK att vinna eller rättvist med 1-1?

– AIK väldigt dominanta första halvlek och borde då genom Tarik Elyounoussi ha gjort 2-0, men norrmannens friläge räddades av Andreas Andersson. Till den andra halvleken flyttade Östersund fram positionerna och med inhopparna Tekie, Nouri(!) och Islamovic blev ÖFK giftiga. Inte helt ologiskt att 1-1 till sist kom, men väldigt snöpligt för AIK som ledde väldigt länge i matchen.

Nu kan Bajen rycka?

– Exakt. För dramatikens skull inför derbyt på söndag hade det så klart varit bättre med AIK-seger i kväll. Vinner Hammarby mot ett krisande Malmö på onsdag, ja då leder Bajen serien med hela sex poäng före tvåan AIK.

Under tisdagskvällen tas svenska VM-truppen ut. Bör Ken Sema vara med?

– Ja. Konkurrensen är inte mördande och han har sin speed och kraftfullhet som saknas i landslaget. Visade fina intentioner i kväll och jag skulle bli väldigt förvånad om Janne Andersson dissar Sema nu när ÖFK-yttern varit med sedan i höstas.

ÖFK bara åtta poäng efter åtta matcher. Vad händer där egentligen?

– Tja, det har varit krisrubriker om Djurgården men framförallt om Malmö så klart. Östersund har ju dock varit ganska usla i årets allsvenska, en slags baksmälla efter all eufori kring Europa League. Andra halvlek mot AIK visade de ändå sin klass och nu väntar Sundsvall och Sirius, två lag som de rubba. Inte minst Sirius som är jumbo!