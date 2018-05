Magnus Eriksson blev en stor publikfavorit under sitt ett och ett halvt år i Djurgården. Nu är 28-åringen ett högt aktat namn i San José Earthquakes och sent i går kväll gjorde svensken sitt tredje MLS-mål i 3-1-segern mot Minnesota. Spana in den kyliga straffen i videon nedan!

Now THAT’S how you start a match!@Erikssonmange7 gives the good guys a very early lead. #WeAreSanJose pic.twitter.com/y3oIcRlyxv — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) May 12, 2018