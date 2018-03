Malmö FF har tappat flera spelare till MLS. Nu flirtar ligans officiella Twitterkonto, som har över tre miljoner följare, med svenska mästarna och forne MFF-stjärnan Yoshimar Yotún anar fler himmelsblåa spelare i Nordamerika.

– Jag är säker på att MLS kommer fortsätta växa och kika på spelare från Malmö, säger den peruanska landslagsmannen till mlssoccer.com.

Anton Tinnerholm, Jo Inge Berget och Magnus Wolff Eikrem lämnade alla Malmö FF för MLS i vintras. Redan i somras anslöt Yoshimar Yotún till Nordamerika då han tackade för sig i MFF för att skriva på för Orlando City.

MFF-invasionen i MLS är bara början, tror den peruanska landslagsmannen som också tipsade Jo Inge Berget om ligan.

– Under tiden jag spelade i MFF sålde klubben 10-15 spelare. Jag är säker på att MLS kommer fortsätta växa och kika på spelare från Malmö, säger Yotún till mlssoccer.com och fortsätter:

– Berget frågade mig om ligan och jag berättade att den växer mycket och innehåller många talanger och kvalitet. Jag ville locka honom till Orlando, men han hamnade i New York City (precis som Tinnerholm).

Magnus Wolff Eikrem skrev nyligen på för Fredrik Ljungbergs och Erik Fribergs gamla klubb Seattle Sounders och med fyra färska MFF-spelare i MLS flirtar nu ligans officiella Twitterkonto, som har över tre miljoner följare, med Malmö FF.

”Hej Malmö FF! Är det här början på en vacker vänskap?”, skriver de med en bild på Yoshimar Yotún och hänvisar till artikeln om att MFF-spelare lockas av MLS där alltså den peruanska landslagsmannen uttalar sig.

Hej @Malmo_FF 👋 Is this the beginning of a beautiful friendship? https://t.co/XWNFi53u15 pic.twitter.com/hQBDqyH5c9

— Major League Soccer (@MLS) March 6, 2018