Efter succén i Djurgården 2013 hade Aleksandar Prijovic det tyngre 2014 och bråkade sig bort under sommaren. Nu är serbiska landslagsmannen glödhet och kritade i veckan på ett nytt kontakt med PAOK, vilket uppges göra honom till ligans bäst betalde spelare. Trots det märkliga slutet i Djurgården har han inte glömt klubben.

– Jag önskar att Djurgården kan få några titlar snart, jag tycker att de förtjänar det, säger Prijovic till Fotbollskanalen.



Sommaren 2013 anslöt Aleksandar Prijovic till Djurgården, en värvning som var tränaren Per Mathias Högmos verk. Under norrmannens ledning öste serben in mål och petade storstjärnan Erton Fejzullahu.

Högmo försvann efter säsongen och in kom i stället Pelle Olsson. Under den nya tränaren lyckades inte Prijovic lika bra och under uppmärksammade former bråkade han sig bort från klubben i augusti 2014.

Sedan dess har karriären gått spikrakt uppåt. Succé i Turkiet, stor hjälte i polska jätten Legia Warszawa där han avgjorde cupfinalen inför 50 000 åskådare.

Nu är Prijovic i grekiska PAOK där han inte bara blivit en av ligans bästa anfallare, han har även blivit serbisk landslagsman och aspirerar på en plats i VM-truppen. I veckan kritade 27-åringen på ett nytt kontrakt som gör honom enligt sajten Mozzart Sport till grekiska ligan bäst betalde spelare.

– Jag lägger inte så stor vikt vid siffrorna. Jag är här för att prestera. Jag har som mål att spela varje match och göra så många mål som möjligt. Det går i rätt riktning och jag tror att jag kan göra det bättre, mycket bättre. Jag kommer att försöka betala tillbaka för klubbens förtroende med bra matcher och många vinster och många mål, säger Prijovic till Fotbollskanalen.

Trots framgångarna i såväl klubblaget som landslaget har han inte glömt Djurgården, trots det bittra slutet.

– Jag följer dem. Jag trivdes väldigt bra under min tid i Sverige. Djurgården har fantastiska fans och jag hade en väldigt bra tid där. Jag önskar att Djurgården kan få några titlar snart, jag tycker att de förtjänar det. Klubben och fansen och alla runtomkring förtjänar att vara ett topplag i Sverige, definitivt.

Succén i Grekland har gjort Prijovic till ett stort namn internationellt och i samma intervju med Fotbollskanalen berättar anfallsstjärnan att det fanns konkret intresse från Kina där pengarna var ännu större än i PAOK.

– Erbjudandet från Kina var definitivt ganska intressant, för alla parter. Men vi bestämde oss för att fortsätta här, för alla var nöjda. Klubben och ägaren var nöjda med mina prestationer och bidragandet till laget och jag är också glad över att vara här. Så vi bestämde oss för att fortsätta vårt samarbete.