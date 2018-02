Djurgården tog ytterligare en seger i Svenska cupen via 1-0 borta mot IK Frej. Matchhjälte blev norske ytterbacken Niklas Gunnarsson.

– Vi var det bättre laget, på allt, säger han till C More.

Förra säsongen blev det inget mål för Niklas Gunnarsson. Men mot IK Frej höll sig backen framme och gjorde matchens enda mål när Djurgården vann med 1-0.

– Det var skönt, vi hade mycket lägen i första halvlek och kunde avgjort tidigare, men att vinna matchen var det viktigaste, säger Gunnarsson.

– I första dominerar vi totalt i 30 minuter i alla fall. Den andra blir mer krig. Men vi är det bättre laget och bättre på allt.

Målet tillkom efter en frispark från Kevin Walker som skarvades in av Gunnarsson.

– Jag ska gå på första stolpen men Jonas (Olsson) sa att han går där så jag kom bakom perfekt tajmad, det var ett tag sen sist så det var skönt göra mål.