AIK slog Oddevold i Svenska cupen med 2-1. Men det var med nöd och näppe, och det var en lättad Rikard Norling som pustade ut efteråt. – Vi byter ut ganska många spelare, många av de som har bra koll på hur vi spelar, säger han till C More

Igår 15:17

Djurgården tog ytterligare en seger i Svenska cupen via 1-0 borta mot IK Frej. Matchhjälte blev norske ytterbacken Niklas Gunnarsson. – Vi var det bättre laget, på allt, säger han till C More. Förra säsongen blev det inget mål för Nik