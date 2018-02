Foto: Bildbyrån

Inte nog med att de sportliga resultaten går emot IFK Göteborg. De ekonomiska är inte mycket bättre. 2017 gjorde klubben, enligt Sportbladet, ett minus på cirka tio miljoner kronor.

2018 kommer dock mer än snygga till dessa siffror då IFK Göteborg kan räkna in intäkterna från 35 miljoners-försäljningen av Pontus Dahlberg till Watford då. Men tio miljoner minus är ändå häpnadsväckande då Blåvitt gjorde sig av med Sören Rieks, Thomas Rogne, Mads Albaek och Mattias Bjärsmyr under säsongen. Dock utan någon större ersättning. Klubben har under en längre tid varit beroende av ett årligt transferöverskott på 10-20 miljoner kronor för att få verksamheten att gå runt. Men de senaste åren har man sänkt kostnaderna för spelartruppen.

– Kostnadsminskningen är på 20 procent beräknad från 2015 års utgång, sa Mats Engström, som är nominerad till ny ordförande vid årsmötet 5 mars, nyligen till GP.

Kassören Jakob Andreasson flaggade tidigare för att 2017 skulle ge ett minusresultat.

– Vi kommer inte nå ett nollresultat, sa Andreasson då. Vi har varit bra på att sänka kostnaderna, men vi har inte lyckats lika bra på intäktssidan. Tyvärr har vi inte haft så många spelarförsäljningar som vi hade hoppats på, vidareförsäljningar ger inte de intäkter som det spekulerats om i media och vi har haft en svagare utveckling på företagsmarknaden (sponsor) än vad vi hade hoppats på, sa IFK Göteborgskassören på ett medlemsmöte nyligen.

Jakob Andreasson vill inte kommentera Sportbladets uppgifter.

– Avstår från att kommentera detta utan vi tar vår kommunikation i samband med att vi släpper årsresultatet på måndag, skriver Andreasson i ett sms.

Måndag 26 februari offentliggör IFK Göteborg verksamhetsberättelsen och resultatet för 2017.