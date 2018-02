BRADENTON. Behrang Safari säger i podden Vårt blåa lag att det inte alls är helt säkert att Markus Rosenberg slutar efter säsongen. Men i FotbollDirekts podcast FD 60 Minuter, som släpps på fredag, berättar ”Mackan” att beslutet är definitivt.

– Nu är det helt 100, det är det, säger han i podcasten.

Inför säsongen 2017 sa Markus Rosenberg att det skulle bli hans sista säsong. Men så blev det inte. MFF:s lagkapten kritade på ett nytt ettårskontrakt och avskedsföreställningen ska istället äga rum under 2018. I podcasten Vårt blåa lag ger dock lagkamraten och nära vännen Behrang Safari hopp till alla MFF-supportrar.

– Skulle det vara så att han gör en fantastisk säsong i år så tror jag att det är möjligt att han skriver på ett år till och får bära bindeln ett år till, säger han till podden och fortsätter:

– Just nu kanske det är för tidigt att säga, men lite längre in i säsongen kan vi se hur det ser ut. Det ska kännas rätt för honom också. Och jag vet att han har en sån sjuk vinnarskalle. Känner han någonstans att han inte har gett allt ännu och att han har något år kvar i sig, då kommer han att skriva på. För han tycker det är jävligt roligt med fotboll.

Men det hopp som Safari ger gör Markus Rosenberg slut på i FotbollDirekts podcast FD 60 Minuter som släpps på fredag. Rosenberg får där frågan om det är helt 100 att han slutar efter säsongen.

– Ja, nu är det helt 100, det är det. Det kan jag känna ännu också, det kände jag inte på förra försäsongen. Jag behövde inte känna efter lika mycket nu som jag gör nu. Det är inget mentalt utan det är mer kroppen, säger Rosenberg.

– Det ska bli helt fantastiskt att få uppleva ett år till med Malmö FF, men sen i bakhuvudet är jag såklart livrädd för den dagen det tar slut. Oftast när jag tänker negativa tankar om slutet så tänker jag att det är långt tills dess, det är en hel säsong, allsvenskan har inte ens börjat. ”Lugn Markus, du behöver inte tänka på det än” och då känns det mycket bättre.

Programledaren Mårthen Bergman: Hur blir det ifall ni går vidare från gruppen i Champions League eller Europa League då?

– Den frågan har jag också fått. ”Om ifall att”… ja, den tar vi då.

