Under gårdagen dök ett sillyrykte upp i Sydafrika. Djurgården påstods nära att värva Mamelodi Sundowns anfallare Khama Billiat – och i sociala medier dök en bild upp på honom iklädd en Djurgårdströja.

– Men det finns ingen sanning i att han är på väg hit, säger Bosse Andersson till Sportbladet.

Ett rykte blev till en fejkad bild i sociala medier som plockades upp av sydafrikanska medier.

Khama Billiat, anfallare i Mamelodi Sundowns och tidigare lagkamrat med Dif-succén Nyasha Mushekwi, fanns på bild i sociala medier och Soccer Laduma kastade sig på telefonen och ringde upp Bosse Andersson.

– Vi känner till Khama, vi vet att han är en bra spelare, men det skulle vara väldigt svårt att hämta honom hit. Så vitt jag vet är det bara rykten, säger han till Soccer Laduma.

@iamkhamabilliat Welcome to Djurgårdens IF, great step in your career. Look at Nyasha and his career. #sundowns #billiat pic.twitter.com/XxoQcEquaq

— Curva De Saydnaya (@AroundEven) 6 februari 2018