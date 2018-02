Foto: Casper Nordqvist

DUBAI. AIK höll länge jämna steg med storlaget Shakhtar Donetsk under onsdagsförmiddagen i Förenade Arabemiraten, men individuella prestationer från ukrainarna avgjorde och Gnaget föll med 2-0. FD:s utsände i Dubai, Casper Nordqvist, svarar nedan på sina intryck från matchen.

FEM SNABBA MED CASPER NORDQVIST EFTER AIK – SHAKHTAR DONETSK 0-2

Din bild av första halvlek?

– AIK inledde bäst mot ett Shakhtar Donetsk som ställde upp med bästa lag, detta då AIK-matchen var genrepet inför Champions League-åttondelen mot Roma senare i februari. Enoch Kofi Adu slog inte bort ett passning och såväl Ahmed Yasin som Kristoffer Olsson visade noll rädsla för ukrainarna. Möjligen var Shakhtar tagna på sängen till en början, men allt eftersom visade de varför de gick vidare från Champions Leagues gruppspel och tog över matchen fullständigt. AIK blev tillbakapressade, men lyckades ändå få en kalaschans genom Stefan Silva inne i straffområdet, men anfallaren fick ingen vidare träff och Andriy Pyatov parerade relativt enkelt. Oscar Linnér i AIK-målet svarade för flera bra räddningar första 45 minuterna, inte minst på hårdskjutande Freds avslut.

Din bild av andra halvlek?

– Rikard Norling valde att byta ut vingarna Rasmus Lindkvist och Robert Lundström i halvtid för att i stället lufta Albin Linnér och Robert Taylor. Att Shakhtars direkta kontroll av matchen efter paus berodde knappast på wingbackrockaden, men brassen Marlos placerade tidigt in 1-0 med ett vackert vänsterskott. Just Marlos var på rejält spelhumör, därför var det lite oväntat att han kort efter målet kom sent och fult in i en duell med Henok Goitom och fick sitt andra gula kort. AIK spelade därmed stora delar av den andra halvleken med en man mer och det var också mycket nära en kvittering. Tarik Elyounoussi fick komma in i mitten av den andra halvleken och fri med Pyatov chippade norrmannen bollen mot mål, men på mållinjen rensades den bort. I stället avgjorde ukrainarna precis i slutet. Ett klassmål signerat Facundo Ferreyra, ett avslut Oscar Linnér inte kunde göra något åt. Individuella prestationer var det som skilde Shakhtar och AIK i dag.

Vilka imponerade i AIK?

– Jag var inne på Enoch Kofi Adu tidigare och han var fullständigt briljant. Så lugn hela tiden och slog knappt bort en passning. Ghananen kan trots namn som Bahoui och Elyounoussi ändå visa sig vara AIK:s viktigaste värvning i år. Även Kristoffer Olsson mycket bra och att han nu får spela högre upp i banan kommer göra honom väldigt gott. Plus också för backlinjen, inte minst Nils-Eric Johansson som slet enormt.

Nabil Bahoui och Tarik Elyounoussi byttes in samtidigt i den andra halvleken. Hur såg de ut?

– Tja, Bahoui bytte av Stefan Silva och kamperade därmed ihop med Henok Goitom på topp. I ärlighetens namn fick ”Nabbe” inte ut så mycket, men AIK hade samtidigt inte speciellt mycket boll och därför också svårt för den nyblivna 27-åringen att uträtta särskilt mycket. Tarik Elyounoussi syntes desto mer och han var en av de AIK:are som hade mest boll. Bara en rensning på mållinjen hindrade norrmannen från att måla i debuten. 29-åringen inhämtad från Olympiakos ser minst sagt lovande ut!

Shakhtar Donetsk kom med bästa lag, vilka imponerades du mest av?

– På förhand hade jag snackat upp brassetrion Bernard, Fred och Taison. Den sistnämnde var brutalt bra och fick ta emot många smällar mot ett AIK som frenetiskt försökte få stopp på lagkaptenen. Bernard, med en del meriter från Brasiliens a-landslag, spelade bara 45 minuter och blixtrade till några gånger. Fred mycket bra som spelmotor på mitten. Plus också för Marlos, som bjöd på en läcker tunnel på Nils-Eric Johansson i den första halvleken och som hela tiden utmanade. Vackert mål av högeryttern från Brasilien också. Bäst av alla? Förutom Taison imponerades jag enormt av den defensiva mittfältaren Taras Stepanenko som var överallt på planen. Han slog krossbollar, dammsög på mittfältet och fyllde på i anfallen. En jätte för Shakhtar som så klart också kommer ha en nyckelroll mot Roma senare i februari.