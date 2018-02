Foto: Bildbyrån

Kim Källström är borta ur bilden och därmed behövde Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel ge kaptensbindeln till någon annan. Nu står det klart att Jonas Olsson är lagets nya kapten.

– Jag har pratat med Jonas Olsson om det och han kommer att bli lagkapten i år, säger Melkemichel till Expressen.

När Kim Källström blev klar för Djurgården för ett år sedan tog han över lagkaptensbindeln från Kevin Walker.

Nu när Källström valt av avsluta karriären behövde tränaren Özcan Melkemichel hitta sin nya kapten. När Djurgården mötte HJK Helsingfors i helgen fick Jonas Olsson äran att bära kaptensbindeln. Det står nu också klart att det blir Olsson som tar över som lagkapten. Detta meddelar Özcan för Expressen:

– Vi kommer att ta det beslutet. Jag har pratat med Jonas Olsson om det och han kommer att bli lagkapten i år, säger han till tidningen.

På tal om tidigare nämnde Källström värvades ersättaren Fredrik Ulvestad in under fredagen. Norrmannen kommer närmast från Burnley i Premier League och Melkemichel är belåten över att ha fått in 25-åringen, likaså att Kerim Mrabti inte såldes i januarifönstret.

– Det är viktigt att vi fick behålla Kerim Mrabti, det har varit rykten om flera andra spelare också, men nu vet vi att de kommer vara kvar här. Det ger oss en trygghet att jobba vidare med truppen. Samtidigt är det möjligt att vi behöver spetsa till truppen på ett par positioner. Vi har fått in Fredrik Ulvestad och det ökar ju konkurrensen på mittfältet. Jag tror att vi får försöka se honom som en ersättare i Källströms roll på mittfältet.