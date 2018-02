BRADENTON. New England Revolution gick in brutalt i några tacklingar. Men Malmö FF-spelarna stod upp bra och kom undan utan några skador i 1-0-vinsten under första träningsmatchen i Florida. – Den på Sören (Rieks) är rött, och det blir i

3 februari

Malmö FF vann träningsmatchen mot New England med 1-0 efter mål av Carlos Strandberg men den stora snackisen efteråt var de brutala satsningarna av New England-spelarna. - Så som de gick in i vissa dueller är inte ok. I en vanlig match hade de