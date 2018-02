Foto: Bildbyrån

Jack McInerney. Där har ni namnet på den anfallare som IFK Göteborg kommer att testa under träningslägret nere i Spanien. Det uppger klubben på sin hemsida.

McInerney hade svårt att platsa hos Galaxy den senaste säsongen och noterades endast för åtta matcher, varav tre från start. Han spelade sin senaste match 17 september.

Han satt flera matcher på bänken under säsongen utan att få hoppa in. Dock var han petad ur matchtruppen helt och hållet under Galaxys två sista matcher i grundserien.

Nu väljer dock IFK Göteborg att titta närmare på om anfallaren kan vara något för klubben.

– Jack McInerney kommer att köra med oss hela veckan fram till lördag. Därefter får vi se vad som händer, säger sportchefen Mats Gren till ifkgoteborg.se.

Jack McInerney har flyttat runt en del i MLS, då han haft svårt att ta ordinarie platser. Han har representerat Montreal Impact, Columbus Crew och Portland Timbers. Inför 2017 års säsong skrev han på för LA Galaxy.

Hans hittils bästa säsong är från 2013, då han gjorde 12 mål på 31 matcher i MLS för Philadelphia. Då spelade han 25 matcher från start och gjorde sex inhopp.