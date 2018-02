BRADENTON. 2016 skickade den då 17-årige Mattias Svanberg SM-guldet till Malmö FF genom att göra ett mål och en assist i den avgörande matchen borta mot Falkenberg. Förra säsongen etablerade han sig i A-lagstruppen och i år vill han få en ännu viktigare roll.

– Målet i år är att få spela mer, verkligen konkurrera om en startplats och känna att man tar ytterligare kliv, säger han i en längre intervju med FotbollDirekt.

Minusgrader och Malmömörker har bytts ut mot 25-gradig Floridasol för Malmö FF-spelarna som idag möter New England Revolution i säsongens tredje träningsmatch på IMG Academy i Bradenton. Många nya spelare har anlänt under vintern men en av de som Malmösupportrarna hoppas mest på den här säsongen är Malmösonen Mattias Svanberg, som trivs i värmen.

– Det blir lite svettigare men det är såklart mycket skönare att det är varmt. Man slipper ta på sig så mycket kläder.

Det har kommit in många nya spelare under vintern, hur ser du på truppen och atmosfären i laget?

– Ja, det är många nya spelare så det är viktigt att vi tar vara på det här träningslägret, att vi kommer samman som grupp och snabbt lära känna varandra så att man får en känsla hur man är som personer utanför planen. Det bidrar mycket till hur man känner på plan också. Hittills har det funkat bra, det känns som att alla har kommit in i det bra.

På din position har bland annat Rakip, Eikrem och Berget lämnat och in har Rieks och Traustason kommit. Hur ser du på konkurrenssituationen för dig? Är den liknande jämfört med förra säsongen?

– Den är nog rätt likt. Om jag nu ser mig som en yttermittfältare så är vi tre-fyra stycken som fightas om de platserna och det var ungefär samma förra året. Det ska vara konkurrens i ett lag som Malmö och det är det som gör att vi lyckas så bra, tror jag. Att vi har konkurrens på varje position och en bred trupp och det märker man på träningarna. Ska du kunna ta en plats så gäller det att du presterar vilket utvecklar allihopa.

Det är uppenbarligen tuffare för en lovande spelare som du att ta en plats i Malmö FF jämfört med att spela i ett sämre allsvenskt lag. Hur ser du på din egen utveckling förra året?

– Mina mål inför förra säsongen var att spela mer än föregående säsong och det fick jag göra och jag kände att jag utvecklades. Sen är det klart att man alltid vill spela mer. Jag fajtas hellre för en plats här i Malmö än att spela i ett bottenlag i Allsvenskan där det blir mer defensivt spel. Det är klart att jag ska kunna defensiven också men jag har mina styrkor i offensiven så det är en svår fråga att veta vad som är bäst. Men jag är nöjd med att jag stannade i Malmö och fick känna känslan av att vinna ett guld till.

Ja, du har redan vunnit två SM-guld vilket är rätt tunga meriter i så ung ålder?

– Ja, jag har bara varit med i två allsvenskor och det har blivit vinst i bägge så det är klart det är skönt att veta hur det känns att vinna och bara fortsätta sträva mot att vinna mer.

För din egen utveckling, hur ser du på balansen mellan att inte vara ordinarie i Malmö FF men få högre kvalitet på träningarna kontra att spela regelbundet i Allsvenskan?

– Man kan se på de två senaste åren att jag har utvecklats som spelare. Och jag känner att det går bra när jag väl får spela. Så det är klart att träningarna har stor påverkan för utvecklingen även om matcherna är i fokus för att det är då man ska vara bra. Men du tränar ju för att vara bra på matcherna.

Hur dåligt måste det gå, eller rättare sagt hur lite måste du spela, för att du ska ifrågasätta om det är värt att spela i Malmö FF mot att gå någonstans där du får speltid?

– Så långt har jag inte tänkt, jag vill ta en plats och det är jag krigar för just nu. Det är svårt att säga vad som är bäst men samtidigt brinner jag för Malmö och jag vill inte tänka på att spela för någon annan allsvensk klubb. Målet är att gå från Malmö vidare ut i Europa i så fall. Det är väl det jag har målat upp.

Du avgjorde i guldmatchen mot Falkenberg 2016 och var rätt upphaussad inför förra säsongen. I fjol startade du sju matcher och gjorde elva inhopp. Har du satt upp några personliga mål för den kommande säsongen?

– Ja, det blev ju mycket mer speltid i fjol och det blev en del poäng också. Målet i år är att få spela mer, verkligen konkurrera om en startplats och känna att man tar ytterligare kliv.

Du har inte några inre tankar, typ ”bara ge mig våren så tar jag den fasta platsen”?

– Kanske inte så bestämt som att om jag om jag inte klarar det så har jag misslyckats. Det gäller att jag förhåller mig till att jag blir en bättre spelare. Det är inte så att jag har satt upp något specifikt mål att jag måste göra så många starter eller mål utan jag fokuserar mest på att utvecklas som spelare och då tror jag att det kommer att komma med tiden.

Flera yngre spelare har blivit utlånade under vintern, bland annat Teddy Bergqvist. Det var aldrig något snack om en utlåning för dig?

– Nej, inte nu under vintern. Ingenting. Det har bara varit fokus på att stanna i Malmö och göra det så bra som möjligt.

Du startade tre U21 EM-kvalmatcher under hösten, hur stor del har spelet i U21-landslaget i ditt nuvarande fotbollsliv?

– När jag spelar där känner jag att jag är på rätt väg. Jag är tre år yngre än de som är äldst i laget och spelar regelbundet i Allsvenskan eller i andra ligor. Då får man också besked på att man är på rätt väg. Om jag inte får spela i Malmö men får spela där så känner jag att saker går åt rätt håll och att man utvecklas. Det är det man strävar efter hela tiden, man vill bli bättre.

Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan att spela i Malmö FF och i U21-landslaget?

– Alla som spelar i U21-landslaget spelar ju seniorfotboll hela tiden så jag ser inga större skillnader spelmässigt, att det skulle vara mer svängigt eller så. Många där har rutin från spel i seniorlag och i landslaget. Däremot känner man själv att man spelar med de i sin egen ålder. Man känner inte att någon där är ”en av de äldre” och det är på min egen nivå.

Är det större skillnad i U21-laget i Malmö FF?

– Där är det däremot större skillnad och nivåerna kan skilja betydligt mer. Det beror på vad man kommer med för lag. Ibland kan vi komma med ett bra lag och motståndarna kommer med ett U19-betonat lag. Då är det större kontraster. Men då får man göra det man ska på ett proffsigt sätt ändå för att bli bättre.

Nu är ditt mål att ta en startplats i Malmö FF men om du får drömma, hur låter det då?

– Drömmen är att bli så bra som möjligt och kunna komma ut i Europa och pröva mig själv. Jag är fortfarande ung och har år på mig.

Du drömmer inte dig iväg till vart du hade velat hamna i framtiden?

– Det är klart man har drömmar. Jag vill ju spela i de bästa lagen, det vill man ju, men för att komma dit så måste jag ändå tänka att jag är här och nu och prestera. Om man tänker i långa loppet så vill jag förhoppningsvis spela fotboll i femton år till.

En känsla är att fler i din generation än de unga spelarna för säg femton-tjugo år sedan är väldigt seriösa och lever här och nu utan att sväva iväg med drömmar om Real Madrid och liknande, håller du med om den bilden?

– Man har de drömmarna men man förstår att man måste jobba för det. Man kan inte bara säga ”jag ska till Real Madrid”, det gör sig inte av sig själv. Det är klart att man ska ha de målen framför sig men man måste också vara medveten om att det är mycket hårt jobb som ligger framför. Så det är mer det man måste fokusera på för att komma dit. Man måste tänka lite realistiskt också.

Malmö FF ställs idag mot New England Revolution och på torsdag ställs de mot DC United. Magnus Pehrsson erkände igår att MFF-ledningen inte har superkoll på motståndet, detsamma gäller Svanberg.

– Jag har ingen koll på de vi ska möta.

Kan du någon spelare i de lagen?

– Inte i de lagen vi ska möta nu, nej. Man kan några toppspelare i andra lag i MLS men inte i de här. Men det ska också bli kul att se, många lovande spelare i Allsvenskan har gått till MLS så det visar ju på att det finns bra spelare där och är rätt jämbördigt.

Har du någon uppfattning om hur mycket du kommer att få spela i de här matcherna?

– Nej, egentligen inte. Jag hoppas kunna få några minuter och kunna bidra, sen får vi se imorgon (idag) hur det blir. Det är bara att förbereda sig på det mesta.