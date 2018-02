Foto: Bildbyrån

Under fredagskvällen presenterades Fredrik Ulvestad för Djurgården, som närmast kommer från Burnley i Premier League. En annan som spelat i den engelska högstaligan är Jonas Olsson och stjärnmittbacken vill se fler värvningar i vinter.

– Förhoppningsvis får vi in några till, konstaterar Olsson för DIFTV.

Djurgården tog en ny seger under lördagen. Dagen innan besegrades Syrianska på Bosön med 3-1. Då ställde Djurgården upp med ett relativt b-betonat gäng. Desto namnstarkare var det mot HJK Helsingfors på Vikingavallen.

Djurgården vände och vann med 2-1 efter mål av Dzenis Kozica och Othman El Kabir. En som debuterade för året var Jonas Olsson, som även hade kaptensbindeln. Redan i paus klev stjärnmittbacken av, men någon känning var det inte tal om.

– Det var förutbestämt att jag skulle byta då. Det här var ju mina första minuter för i år. Det kändes bra, även om tajmingen inte riktigt sitter ännu. Det är tidigt på säsongen. Förhoppningsvis får vi in några fler spelare och sedan har vi ny match att se fram emot innan det är skarpt läge (Svenska cupen). Jag tycker Kerim var jätteduktig i dag och även Tino gjorde en fin match, säger Olsson till DIFTV.

För snart ett år sedan lämnade den forna landslagsmittbacken West Bromwich i Premier League för spel i Djurgården. Nu har mittfältaren Fredrik Ulvestad gjort en liknande resa. Under fredagen gjorde Stockholmsklubben klart med norrmannen som kritat på ett treårskontrakt med Blåränderna. Ulvestad kommer närmast från Burnley i Premier League, men Olsson har ingen superkoll på den 25-åriga mittfältaren.

– Jag har hört hans namn tidigare, men vi har nog inte spelat mot varandra. Det är klart att med de meriterna som han har blir han en fin förstärkning. Vi har ju ett par tunga tapp i Mange, Kim och Elliot samtidigt som det är fina killar som kommit in. Förhoppningsvis får in några till så att vi har bredden. Men det ska bli spännande att träffa Fredrik. Med de erfarenheter som han har från landslaget och England kommer han smälta in bra och ge oss en spets i truppen.